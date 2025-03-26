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KADİR GECESİ İBADETLERİ VE DUALARI | Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi'nde ne yapardı?

Müslümanların en değerli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilmektedir. Müslümanlar Kadir Gecesi'ni en iyi şekilde değerlendirmek için çeşitli ibadetlerde bulunur. Peki bu özel geceyi nasıl geçirmeliyiz? İşte Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 12:55 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 12:57
KADİR GECESİ İBADETLERİ VE DUALARI | Kadir Gecesi’nde neler yapılır? Dikkat edilmesi gereken davranışlar nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre Kadir gecesi bu sene 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. Kadir gecesinde yapılacak ibadetler oldukça faziletlidir.

KADİR GECESİ İBADETLERİ VE DUALARI | Kadir Gecesi’nde neler yapılır? Dikkat edilmesi gereken davranışlar nelerdir?

Fikriyat'ta yer alan habere göre, bu gece; Kur'an-ı Kerim bol bol okunmalı, okuyanlara ise saygı gösterilmeli ve dinlenmelidir. Kur'an-ı Kerim ile kurulan manevi bağ güçlendirilmeli ve Allah'a (CC) olan sevgi ve saygı pekiştirilmelidir. Kısacası bu geceyi en iyi şekilde ihya etmek gerekmektedir.

KADİR GECESİ İBADETLERİ VE DUALARI | Kadir Gecesi’nde neler yapılır? Dikkat edilmesi gereken davranışlar nelerdir?

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

🔸Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre, içerisinde bu gece oldukça hayırlıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiştir.

KADİR GECESİ İBADETLERİ VE DUALARI | Kadir Gecesi’nde neler yapılır? Dikkat edilmesi gereken davranışlar nelerdir?

🔸 Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.

KADİR GECESİ İBADETLERİ VE DUALARI | Kadir Gecesi’nde neler yapılır? Dikkat edilmesi gereken davranışlar nelerdir?

RAMAZAN'IN 27. GECESİ

🔸 Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (SAV), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın" buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808])