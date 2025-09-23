Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı başvuru sonuçları 2025: JGK uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı?
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından 8 bin uzman erbaş alımı için başvurular 3 Eylül itibarıyla tamamlandı. JGK bünyesinde jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muharebe, havacılık, lojistik ve bando gibi farklı branşlarda yapılan alımlara ilişkin süreçte gözler şimdi sonuçlara çevrildi. Peki 8 bin uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen gelişmeler.
Giriş Tarihi: 23.09.2025 11:17