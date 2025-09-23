Kadraj Galeri Kadraj İkon Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı başvuru sonuçları 2025: JGK uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından 8 bin uzman erbaş alımı için başvurular 3 Eylül itibarıyla tamamlandı. JGK bünyesinde jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muharebe, havacılık, lojistik ve bando gibi farklı branşlarda yapılan alımlara ilişkin süreçte gözler şimdi sonuçlara çevrildi. Peki 8 bin uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen gelişmeler.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 11:17
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, 2025 yılı personel temini kapsamında 8 bin uzman erbaş alımı gerçekleştirdi. Resmî Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda başvurular 20 Ağustos - 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden kabul edildi.

Hangi Branşlarda Alım Yapılacak?

Toplam 8 bin kişilik kadro şu branşlarda dağıtılacak:

7 bin 87 jandarma,

3 at bakıcısı,

10 bot serdümeni,

500 sıhhiyeci,

80 muhabere personeli,

10 havacılık (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi),

300 lojistik (mesleki nitelikli),

10 bando personeli.

Başvuru Şartları

Başvurular için adaylardan KPSS şartı arandı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları, 2023-2024 KPSS sonuçlarına göre değerlendirmeye alındı.

Jandarma, sıhhiyeci, muhabere, havacılık, bando, at bakıcısı ve bot serdümeni branşları için en az 60 puan;

Lojistik branşı için ise 2024 KPSS'den en az 50 puan şartı uygulandı.

İlköğretim mezunları için KPSS puanı aranmazken, ilgili mesleki yeterlilik belgelerinin sisteme yüklenmesi zorunlu tutuldu. Ayrıca adayların 20 ile 27 yaş arasında olması, boy ve kilo oranlarının kılavuzda belirtilen ölçülere uyması gerekti.