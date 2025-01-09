İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı Padişahları! Bakın hangi padişah 1. sırada
Osmanlı İmparatorluğu 600 yılı aşkın süresince dünya tarihine damga vuran bir imparatorluk olarak pek çok padişahı ve onların yönetim biçimleriyle tanınıyor. Osmanlı padişahları arasında 20 yıl ve daha uzun süre tahtta kalan isimler yalnızca siyasi güçleriyle değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam üzerinde bıraktıkları izlerle de büyük önem taşıyor. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahları ve onların tarihe damgasını vuran hükümdarlıkları.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:13