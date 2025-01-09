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İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı Padişahları! Bakın hangi padişah 1. sırada

Osmanlı İmparatorluğu 600 yılı aşkın süresince dünya tarihine damga vuran bir imparatorluk olarak pek çok padişahı ve onların yönetim biçimleriyle tanınıyor. Osmanlı padişahları arasında 20 yıl ve daha uzun süre tahtta kalan isimler yalnızca siyasi güçleriyle değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam üzerinde bıraktıkları izlerle de büyük önem taşıyor. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahları ve onların tarihe damgasını vuran hükümdarlıkları.

Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:13
İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı Padişahları! Bakın hangi padişah 1. sırada

Osmanlı İmparatorluğu 36 farklı padişah tarafından yönetilmiş, her biri farklı dönemlere damgasını vurmuş liderlerdir. Osmanlı padişahları sadece askeri zaferleriyle değil aynı zamanda tarihe yön vermiş önemli figürlerdir. İmparatorluğun geniş topraklarında uzun yıllar boyunca hüküm süren padişahlartarih sahnesinde unutulmaz izler bırakmıştır.

İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı Padişahları!

İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı Padişahları! Bakın hangi padişah 1. sırada

Kanuni Sultan Süleyman

46 yıl

İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı Padişahları! Bakın hangi padişah 1. sırada

IV. Mehmed

39 yıl

İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı Padişahları! Bakın hangi padişah 1. sırada

Fatih Sultan Mehmet

37 yıl

İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı Padişahları! Bakın hangi padişah 1. sırada

Orhan Gazi

36 yıl