İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı Padişahları! Bakın hangi padişah 1. sırada

Osmanlı İmparatorluğu 36 farklı padişah tarafından yönetilmiş, her biri farklı dönemlere damgasını vurmuş liderlerdir. Osmanlı padişahları sadece askeri zaferleriyle değil aynı zamanda tarihe yön vermiş önemli figürlerdir. İmparatorluğun geniş topraklarında uzun yıllar boyunca hüküm süren padişahlartarih sahnesinde unutulmaz izler bırakmıştır.

İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı Padişahları!