İstanbulkart 30 yaş sınırı kaldırıldı mı? 30 yaş üstü öğrenciye abonman indirimi uygulanacak mı? Mahkemeden iptal kararı gündemde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin, 30 yaşını geçen öğrencilere uygulanan İstanbulkart indirimini yüzde 10'a indirme kararı İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, "İstanbulkart 30 yaş sınırı kaldırıldı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte son gelişmeler.
Giriş Tarihi: 30.07.2025 09:31