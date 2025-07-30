Mahkemenin İncelemesi ve Gerekçeli Kararı

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, davada İBB Meclisi ve UKOME kararları ile ilgili komisyon raporlarını titizlikle inceledi. Mahkeme, kararın dayanağı olarak gösterilen 30 yaş sınırının, öğrencilerin eğitim seviyesi, eğitim türü ve gelir durumu gibi önemli bireysel farklılıklar gözetilmeden getirildiğini tespit etti.