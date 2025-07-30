Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbulkart 30 yaş sınırı kaldırıldı mı? 30 yaş üstü öğrenciye abonman indirimi uygulanacak mı? Mahkemeden iptal kararı gündemde

İstanbulkart 30 yaş sınırı kaldırıldı mı? 30 yaş üstü öğrenciye abonman indirimi uygulanacak mı? Mahkemeden iptal kararı gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin, 30 yaşını geçen öğrencilere uygulanan İstanbulkart indirimini yüzde 10'a indirme kararı İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, "İstanbulkart 30 yaş sınırı kaldırıldı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 30.07.2025 09:31
İstanbulkart 30 yaş sınırı kaldırıldı mı? 30 yaş üstü öğrenciye abonman indirimi uygulanacak mı? Mahkemeden iptal kararı gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin, 30 yaşından büyük öğrencilere uygulanan İstanbulkart indirim oranlarını yüzde 10'a düşürmesine yönelik kararı, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Karar, kamu yararı ve adalet ilkeleri açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

İstanbulkart 30 yaş sınırı kaldırıldı mı? 30 yaş üstü öğrenciye abonman indirimi uygulanacak mı? Mahkemeden iptal kararı gündemde

İBB Meclisi'nin Kararı ve Dava Süreci

İBB Meclisi'nin Temmuz 2024'te aldığı ve toplu taşıma indirimlerinde 30 yaş sınırını esas alan uygulama, AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından dava konusu yapılmıştı. Türkyılmaz, kararda öğrenciler arasında yaşa dayalı ayrımcılık yapıldığını savunmuş, bu uygulamanın iptali için hukuki süreç başlatmıştı.

İstanbulkart 30 yaş sınırı kaldırıldı mı? 30 yaş üstü öğrenciye abonman indirimi uygulanacak mı? Mahkemeden iptal kararı gündemde

Mahkemenin İncelemesi ve Gerekçeli Kararı

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, davada İBB Meclisi ve UKOME kararları ile ilgili komisyon raporlarını titizlikle inceledi. Mahkeme, kararın dayanağı olarak gösterilen 30 yaş sınırının, öğrencilerin eğitim seviyesi, eğitim türü ve gelir durumu gibi önemli bireysel farklılıklar gözetilmeden getirildiğini tespit etti.

İstanbulkart 30 yaş sınırı kaldırıldı mı? 30 yaş üstü öğrenciye abonman indirimi uygulanacak mı? Mahkemeden iptal kararı gündemde

Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

"30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim türleri ve gelir durumları dikkate alınmadan, sadece iş gücüne katılım oranı yüksek olduğu varsayımıyla yapılan indirim düzenlemesi, kamu yararı ile bireylerin hakları arasında adil bir denge kuramamıştır."

İstanbulkart 30 yaş sınırı kaldırıldı mı? 30 yaş üstü öğrenciye abonman indirimi uygulanacak mı? Mahkemeden iptal kararı gündemde

30 Yaş Sınırı Kaldırıldı, Karar Resmi Olarak İptal Edildi

Mahkeme, bu hukuksal ve adil olmayan uygulamanın yürütmesini durdurarak, 30 yaş sınırının kaldırılmasına hükmetti.