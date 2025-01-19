İstanbul’daki müsilajın sorumlusu İBB! 3 yıllık eylem planından sınıfta kaldı!

Marmara Denizi'nin kabusu müsilaj yeniden baş gösterdi. Birçok ilçedeki denizde su yüzeyine çıkan müsilajın engellenmesi için yıllar önce 3 yıllık bir eylem planı hazırlanmıştı. Ancak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi söz konusu plana göre sınıfta kaldı. İstanbul'un atık sularının sadece yüzde 34,43'ünün ileri biyolojik tesislerde arıtıldığı ortaya çıktı. Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Güçlü İnsel "Atık sulara yapılan arıtmaların yetersiz olması, bunun yanlış planlanması sonucunda Marmara Denizi'nin ekosistemi bozuldu. Çözülmüş oksijen konsantrasyonu balıkların yaşayamayacağı seviyeye doğru gidiyor. Hatta 30 metrenin altında oksijenler neredeyse sıfırlandı" dedi.