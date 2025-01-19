İstanbul’daki müsilajın sorumlusu İBB! 3 yıllık eylem planından sınıfta kaldı!

Bunlar dışında 2013'te yapılan Şile Satmazlı tesisi 2023'te 800 metreküp kapasiteyle İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine dönüştürülürken, 2012'de yapılan Şile Kervansaray Biyolojik Tesisi ise 2 bin 200 metreküp kapasiteyle 2023'te İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne çevrildi. Ayrıca 500'er metreküp kapasiteye sahip Anadolu Feneri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2021'de, Alibahadır Paket İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ise 2022'de açıldı.

İPTAL EDİLEN PROJELER

Ön arıtma olarak hizmet veren Kadıköy Atık Su Tesisi'nin biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürülmesi için hazırlanan projeyle 2017'de ihaleye çıkıldı ancak Kadıköy Belediyesinin imar planlarına itirazı sonucu ihale iptal edildi.

2019'da ihale aşamasına gelen Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin 3. etabı ile ilgili ise bugüne kadar bir çalışma yürütülmedi.

Günlük 435 bin metreküp kapasitesiyle limitleri aşılmaya başlayan Yenikapı Ön Arıtma Tesisi'ne iletilen 8 ilçenin atık suyunu arıtması amacıyla planlanan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2019'da projesi ihale aşamasına getirildi ve sonrasında iptal edildi.

İhale dosyasına göre, maliyeti yaklaşık 632 milyon lira olan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile geliştirilen yerli membran teknolojisi ile Avrupa'nın 2. en büyük kapasiteli Membran Atıksu Arıtma Tesisi olarak planlanmıştı.

Tamamı yer altına inşa edilecek şekilde projelendirilen Silahtarağa'nın üzeri ise halka açık spor tesisi, yeşil alan ve park olarak düzenlenecekti.