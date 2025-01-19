Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul’daki müsilajın sorumlusu İBB! 3 yıllık eylem planından sınıfta kaldı!

İstanbul’daki müsilajın sorumlusu İBB! 3 yıllık eylem planından sınıfta kaldı!

Marmara Denizi'nin kabusu müsilaj yeniden baş gösterdi. Birçok ilçedeki denizde su yüzeyine çıkan müsilajın engellenmesi için yıllar önce 3 yıllık bir eylem planı hazırlanmıştı. Ancak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi söz konusu plana göre sınıfta kaldı. İstanbul'un atık sularının sadece yüzde 34,43'ünün ileri biyolojik tesislerde arıtıldığı ortaya çıktı. Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Güçlü İnsel "Atık sulara yapılan arıtmaların yetersiz olması, bunun yanlış planlanması sonucunda Marmara Denizi'nin ekosistemi bozuldu. Çözülmüş oksijen konsantrasyonu balıkların yaşayamayacağı seviyeye doğru gidiyor. Hatta 30 metrenin altında oksijenler neredeyse sıfırlandı" dedi.

Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 11:35
İstanbul’daki müsilajın sorumlusu İBB! 3 yıllık eylem planından sınıfta kaldı!

Atık sularının sadece yüzde 34,43'ü ileri biyolojik tesislerde arıtılan İstanbul, Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulunun Marmara Denizi'ndeki kirliliğin önüne geçilebilmesi amacıyla hazırladığı 3 yıllık eylem planına göre geride kaldı.

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilerden yapılan derlemeye göre, İstanbul'a günlük arıtma kapasitesi 6 milyon 161 bin 365 metreküp olan toplam 90 atık su arıtma tesisiyle hizmet veriliyor.

İSKİ bünyesindeki bu tesislerin 13'ü ileri biyolojik, 62'si biyolojik, 7'si ön arıtma, 7'si paket atık su tesisi ve 1'i de membran atık su arıtma tesisi olarak faal durumda.

İstanbul’daki müsilajın sorumlusu İBB! 3 yıllık eylem planından sınıfta kaldı!

Günlük kapasite, ileri biyolojik atık su tesislerinde 2 milyon 120 bin 885 metreküp, biyolojik atık su arıtma tesislerinde 644 bin 400 metreküp, ön arıtma tesislerinde 3 milyon 389 bin 760 metreküp, biyolojik, paket atık su arıtma tesislerinde 2 bin 320 metreküp, membran atık su arıtma tesisinde ise 4 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

Marmara Denizi'nde 2021'de başlayan müsilaj istilası öncesi ileri biyolojik tesislerin 1 milyon 746 bin metreküp, biyolojik atık su arıtma tesislerinin 46 bin 925 metreküp, ön arıtma tesislerinin 4 milyon 14 bin 760 metreküp kapasitesi bulunuyordu. Toplam arıtma kapasitesi ise 2021'de 5 milyon 811 bin 910 metreküptü.

İstanbul’daki müsilajın sorumlusu İBB! 3 yıllık eylem planından sınıfta kaldı!

Bu rakamlara göre, İstanbul'un atık sularının sadece yüzde 34,43'ü ileri biyolojik tesislerde arıtılıyor.

İstanbul'daki ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri ve kapasiteleri şöyle:

Öne çıkan ön arıtma tesisleri ve kapasiteleri şu şekilde:

Öne çıkan bazı biyolojik atık su arıtma tesisleri ve kapasiteleri şöyle:

İstanbul’daki müsilajın sorumlusu İBB! 3 yıllık eylem planından sınıfta kaldı!

ATIK SU TESİSLERİ

İstanbul'daki atık su arıtma tesislerinin 85'i, 1997-2019 yılları arasında inşa edildi.

Yenikapı Atık Su Ön Arıtma Tesisi 1988'de, Üsküdar Atık Su Ön Arıtma Tesisi 1992'de, 250 metreküp kapasiteli Çatalca Ormanlı Biyolojik Atık Su Tesisi 2020'de, 600 bin metreküp kapasiteli Baltalimanı Biyolojik Arıtma Tesisi 2023'te, 500 metreküp kapasiteli Anadolu Feneri İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ise 2021'de hizmete açıldı.

Yapımına 2018 Mart ayında başlanan Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 3. kademesi 2022 yılı sonunda devreye alınırken, günlük 600 bin metreküp kapasiteli Baltalimanı Ön Arıtma Tesisi'nin 2017'de başlayan biyolojik arıtma tesisine dönüştürülmesi çalışmaları da 2023'te tamamlandı.

Yenikapı Ön Arıtma Tesisi'nin günlük 450 bin metreküp kapasiteli biyolojik atık su tesisine dönüştürülme çalışmaları 2018 Nisan ayında başladı. İnşaat çalışmaları devam eden tesisin hizmete girme süresi açıklanmadı.

İstanbul’daki müsilajın sorumlusu İBB! 3 yıllık eylem planından sınıfta kaldı!

Bunlar dışında 2013'te yapılan Şile Satmazlı tesisi 2023'te 800 metreküp kapasiteyle İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine dönüştürülürken, 2012'de yapılan Şile Kervansaray Biyolojik Tesisi ise 2 bin 200 metreküp kapasiteyle 2023'te İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne çevrildi. Ayrıca 500'er metreküp kapasiteye sahip Anadolu Feneri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2021'de, Alibahadır Paket İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ise 2022'de açıldı.

İPTAL EDİLEN PROJELER

Ön arıtma olarak hizmet veren Kadıköy Atık Su Tesisi'nin biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürülmesi için hazırlanan projeyle 2017'de ihaleye çıkıldı ancak Kadıköy Belediyesinin imar planlarına itirazı sonucu ihale iptal edildi.

2019'da ihale aşamasına gelen Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin 3. etabı ile ilgili ise bugüne kadar bir çalışma yürütülmedi.

Günlük 435 bin metreküp kapasitesiyle limitleri aşılmaya başlayan Yenikapı Ön Arıtma Tesisi'ne iletilen 8 ilçenin atık suyunu arıtması amacıyla planlanan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2019'da projesi ihale aşamasına getirildi ve sonrasında iptal edildi.

İhale dosyasına göre, maliyeti yaklaşık 632 milyon lira olan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile geliştirilen yerli membran teknolojisi ile Avrupa'nın 2. en büyük kapasiteli Membran Atıksu Arıtma Tesisi olarak planlanmıştı.

Tamamı yer altına inşa edilecek şekilde projelendirilen Silahtarağa'nın üzeri ise halka açık spor tesisi, yeşil alan ve park olarak düzenlenecekti.