İstanbul'da depremde yıkılan ve çöken bina var mı? 23 Nisan 2025 İstanbul depremi ilçe ilçe son durum ne? Can kaybı var mı?
İstanbul'un Silivri ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede daha şiddetli bir sarsıntı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.48'de merkez üssü Silivri olan ikinci depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Peki İstanbul'da depremde yıkılan bina var mı? 23 Nisan İstanbul depremi ilçe ilçe son durum ne? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 23.04.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 13:39