Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da depremde yıkılan ve çöken bina var mı? 23 Nisan 2025 İstanbul depremi ilçe ilçe son durum ne? Can kaybı var mı?

İstanbul'da depremde yıkılan ve çöken bina var mı? 23 Nisan 2025 İstanbul depremi ilçe ilçe son durum ne? Can kaybı var mı?

İstanbul'un Silivri ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede daha şiddetli bir sarsıntı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.48'de merkez üssü Silivri olan ikinci depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Peki İstanbul'da depremde yıkılan bina var mı? 23 Nisan İstanbul depremi ilçe ilçe son durum ne? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 13:29 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 13:39
İstanbul’da depremde yıkılan bina var mı? 23 Nisan 2025 İstanbul depremi ilçe ilçe son durum ne?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yer bilimcilerin ilk tespitlerine göre depremin derinliği 6,92 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı İstanbul'un birçok ilçesi başta olmak üzere çevre illerde de net şekilde hissedildi.

İstanbul’da depremde yıkılan bina var mı? 23 Nisan 2025 İstanbul depremi ilçe ilçe son durum ne?

İSTANBUL'DA DEPREMDE YIKILAN BİNA VAR MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

ÇÖKEN BİNA VAR MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası A Haber'e konuştu.

39 ilçe kaymakamlarımızın her biri kriz merkezinde 112'ye çöken bina talebi gelmedi.

İstanbul’da depremde yıkılan bina var mı? 23 Nisan 2025 İstanbul depremi ilçe ilçe son durum ne?

CAN KAYBI VAR MI?

Konuya ilişkin can kaybı yaşandığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

İstanbul’da depremde yıkılan bina var mı? 23 Nisan 2025 İstanbul depremi ilçe ilçe son durum ne?

İlk Deprem 3,9 Büyüklüğündeydi

Büyük depremin öncesinde, sabah saatlerinde yine Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kayıtlara geçmişti. Bu öncü depremin derinliği ise 6,99 kilometre olarak ölçüldü. Uzmanlar, sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde artan hareketliliğe dikkat çekmişti.

İstanbul’da depremde yıkılan bina var mı? 23 Nisan 2025 İstanbul depremi ilçe ilçe son durum ne?

Artçılar Sürüyor: 4,4 Büyüklüğünde Yeni Bir Deprem Daha

6,2 büyüklüğündeki ana sarsıntının ardından bölgede artçı depremler devam ediyor. Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki artçı deprem, vatandaşlar arasında yeni bir paniğe neden oldu. AFAD, bu depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.