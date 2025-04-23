İstanbul'da depremde yıkılan ve çöken bina var mı? 23 Nisan 2025 İstanbul depremi ilçe ilçe son durum ne? Can kaybı var mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yer bilimcilerin ilk tespitlerine göre depremin derinliği 6,92 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı İstanbul'un birçok ilçesi başta olmak üzere çevre illerde de net şekilde hissedildi.