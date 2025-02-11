Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da bugün 9 ilçede eğitime ara! Yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da bugün 9 ilçede eğitime ara! Yarın okullar tatil mi?

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı özellikle İstanbul'u etkisi altına almaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verilirken öğrenciler ve veliler "İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. İstanbul Valiliği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AKOM), yağışların etkili olacağı bölgelerde dikkatli olunması konusunda uyarılar yaptı. Kar tatili haberleri peş peşe gelmeye başladı.

Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:23
Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller... Valilikten açıklama geldi!

İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde sulu kar şeklinde başladı ve ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirirken trafik akışında aksamalara neden oldu. Bu gelişmeler sonrası İstanbul Valiliği basın açıklaması yaptı. Peki hangi illerde eğitime ara verildi? İstanbul genelinde okullar tatil olacak mı? İşte son durum.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller... Valilikten açıklama geldi!

KENTTE 9 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de eğitime ara verildi. Tatil haberinin ardından bazı öğrenciler evlerine yürüyerek giderken, bazıları da kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba İstanbul’da kar tatili olacak mı? Valilik-MEB açıklamaları...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK?

Henüz 12 Şubat Çarşamba günü ve diğer günler için tatil açıklaması gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller... Valilikten açıklama geldi!

AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ve Kırklareli'nin doğusunda akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

5-10 SANTİMETREYE ULAŞABİLİR

Meteorolojik verilere göre, bu bölgelerde yerel olarak 5-10 santimetre arasında kar yağışı meydana gelmesi öngörülüyor. Kar yağışının yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaşabileceği ifade ediliyor.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller hangileri? Valilik-MEB açıklamaları...

Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Akşam saatlerinde biraz daha kuvvetlenecek. Tüm ilçelerde kar yağışı görülecek. Akşam saatlerinde buz ve don olayı da görülecek. Bununla ilgili tedbir alınması lazım. Güneş batımından sonra buzlanma ve don olayı olacak." dedi.