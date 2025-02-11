İstanbul'da bugün 9 ilçede eğitime ara! Yarın okullar tatil mi?
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı özellikle İstanbul'u etkisi altına almaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verilirken öğrenciler ve veliler "İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. İstanbul Valiliği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AKOM), yağışların etkili olacağı bölgelerde dikkatli olunması konusunda uyarılar yaptı. Kar tatili haberleri peş peşe gelmeye başladı.
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:23