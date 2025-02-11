İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde sulu kar şeklinde başladı ve ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirirken trafik akışında aksamalara neden oldu. Bu gelişmeler sonrası İstanbul Valiliği basın açıklaması yaptı. Peki hangi illerde eğitime ara verildi? İstanbul genelinde okullar tatil olacak mı? İşte son durum.