İstanbul'da 48 saat etkili olacak! Meteoroloji'den 6 il için yoğun kar alarmı! Kazma küreği hazırlayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini güncelleyerek İstanbul başta olmak üzere birçok kent için kar yağışı alarmı verdi. 6 il için sarı kodlu uyarı yapılırken İstanbul Valiliği de bugün ve çarşamba günü beklenen kar yağışı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Hangi ilçelerde daha çok etkili olacak? İşte 11 Şubat Salı il il hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 11.02.2025 07:18 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 07:36