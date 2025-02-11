İstanbul’da 48 saat etkili olacak! Meteoroloji’den 6 il için yoğun kar alarmı! Kazma küreği hazırlayın

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı başladı. Yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken hava ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan önlemler kapsamında salı günü planlanan uçuşların yüzde 5'i, çarşamba günü planlanan uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecek.