Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da 48 saat etkili olacak! Meteoroloji'den 6 il için yoğun kar alarmı! Kazma küreği hazırlayın

İstanbul'da 48 saat etkili olacak! Meteoroloji'den 6 il için yoğun kar alarmı! Kazma küreği hazırlayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini güncelleyerek İstanbul başta olmak üzere birçok kent için kar yağışı alarmı verdi. 6 il için sarı kodlu uyarı yapılırken İstanbul Valiliği de bugün ve çarşamba günü beklenen kar yağışı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Hangi ilçelerde daha çok etkili olacak? İşte 11 Şubat Salı il il hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 11.02.2025 07:18 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 07:36
İstanbul’da 48 saat etkili olacak! Meteoroloji’den 6 il için yoğun kar alarmı! Kazma küreği hazırlayın

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı başladı. Yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken hava ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan önlemler kapsamında salı günü planlanan uçuşların yüzde 5'i, çarşamba günü planlanan uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecek.

İstanbul’da 48 saat etkili olacak! Meteoroloji’den 6 il için yoğun kar alarmı! Kazma küreği hazırlayın

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bazı ilçelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimleri ve kuzey bölgeleri, sabaha karşı başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

İstanbul’da 48 saat etkili olacak! Meteoroloji’den 6 il için yoğun kar alarmı! Kazma küreği hazırlayın

Özellikle Başakşehir, Arnavutköy ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman lapa lapa kar şeklinde kendini gösterdi.

İstanbul’da 48 saat etkili olacak! Meteoroloji’den 6 il için yoğun kar alarmı! Kazma küreği hazırlayın

Meteoroloji'den 6 İle Sarı Kodlu Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 Şubat Salı günü için Amasya, Kayseri, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat için sarı kodlu uyarı verdi.

İstanbul’da 48 saat etkili olacak! Meteoroloji’den 6 il için yoğun kar alarmı! Kazma küreği hazırlayın

Kar İstanbul'u Esir Aldı

İstanbul'da beklenen kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Kentin yüksek kesimlerinde kar örtüsü oluşurken, vatandaşlar soğuk havaya karşı tedbirli olmaya çağrıldı.