İŞSİZLİK MAAŞI ZAMLI 2025 | Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar olacak? Brüt net ücret tablosu

İşsizlik maaşı, işsiz kalan vatandaşların belirli bir süre boyunca ekonomik ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olan önemli bir sosyal destek mekanizmasıdır. Bu maaşın miktarı, asgari ücrete göre belirlenmekte olup, belli oranlarla sınırlıdır. Peki, 2024 yılı itibarıyla işsizlik maaşı ne kadar? 2025 yılında ne kadar olması bekleniyor?