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İŞSİZLİK MAAŞI ZAMLI 2025 | Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar olacak? Brüt net ücret tablosu

İşsizlik maaşı işsiz kalan vatandaşların belirli bir süre boyunca ekonomik ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olan önemli bir sosyal destek mekanizmasıdır. Bu maaşın miktarı asgari ücrete göre belirlenmekte olup belli oranlarla sınırlıdır. Peki 2025 yılında işsizlik maaşlarının ne kadar olması bekleniyor? İşte güncel veriler.

Giriş Tarihi: 16.12.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:02
İŞSİZLİK MAAŞI ZAMLI 2025 | Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar olacak? Brüt net ücret tablosu

İşsizlik maaşı, işsiz kalan vatandaşların belirli bir süre boyunca ekonomik ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olan önemli bir sosyal destek mekanizmasıdır. Bu maaşın miktarı, asgari ücrete göre belirlenmekte olup, belli oranlarla sınırlıdır. Peki, 2024 yılı itibarıyla işsizlik maaşı ne kadar? 2025 yılında ne kadar olması bekleniyor?

İŞSİZLİK MAAŞI ZAMLI 2025 | Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar olacak? Brüt net ücret tablosu

2024 Yılı İşsizlik Maaşı Tutarları
Mevcut düzenlemelere göre, işsizlik maaşı asgari ücretin %40'ından az, %80'inden fazla olamaz. 2024 yılında işsizlik maaşının alt ve üst sınırları şu şekilde:

En düşük işsizlik maaşı: 7.994 TL
En yüksek işsizlik maaşı: 15.989 TL

İŞSİZLİK MAAŞI ZAMLI 2025 | Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar olacak? Brüt net ücret tablosu

Ancak, 2024 yılında asgari ücrete yapılacak olası bir %30 zam ile bu tutarlar artacak:

Tahmini en düşük işsizlik maaşı: 10.393 TL
Tahmini en yüksek işsizlik maaşı: 20.786 TL

İŞSİZLİK MAAŞI ZAMLI 2025 | Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar olacak? Brüt net ücret tablosu

2025'te İşsizlik Maaşı Ne Olur?

2025 yılına ilişkin işsizlik maaşı öngörüleri, asgari ücrete yapılacak zam oranına bağlıdır. Eğer 2025'te de asgari ücrete %30 civarında bir artış yapılırsa, işsizlik maaşının alt sınırının 13.500 TL, üst sınırının ise 27.000 TL'ye yaklaşması beklenmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI ZAMLI 2025 | Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar olacak? Brüt net ücret tablosu

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

İşsizlik maaşı alabilmek için belli kriterlerin karşılanması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
İşten ayrılmadan önceki son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmak,

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