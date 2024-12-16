İŞSİZLİK MAAŞI ZAMLI 2025 | Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar olacak? Brüt net ücret tablosu
İşsizlik maaşı işsiz kalan vatandaşların belirli bir süre boyunca ekonomik ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olan önemli bir sosyal destek mekanizmasıdır. Bu maaşın miktarı asgari ücrete göre belirlenmekte olup belli oranlarla sınırlıdır. Peki 2025 yılında işsizlik maaşlarının ne kadar olması bekleniyor? İşte güncel veriler.
Giriş Tarihi: 16.12.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:02