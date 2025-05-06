Kadraj Galeri Kadraj İkon İslam Memiş'ten '24 saat' uyarısı: Gram altın için hedef gösterdi! Alalım mı bekleyelim mi?

İslam Memiş'ten '24 saat' uyarısı: Gram altın için hedef gösterdi! Alalım mı bekleyelim mi?

Altın, yatırımcıların küresel ticaret ve ABD ekonomisine dair belirsizliğe odaklanarak bu yılki ilk arka arkaya haftalık kaybının ardından değer kazandı. Geçtiğimiz hafta yaşanan %2,4'lük düşüşün ardından külçe altın ons başına 3.260 doların üzerine çıkarak yeniden yükseldi. Peki altın yükselmeye devam edecek mi? FED faiz kararı gidişatı nasıl etkileyecek? İşte Finans Analisti İslam Memiş'ten yatırımcılar için yeni açıklamalar.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 13:56
İslam Memiş 7 Mayıs’ı işaret etti: Sürpriz gram altın tahmini! Alalım mı bekleyelim mi?

Altın, yatırımcıların bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak faiz kararına ilişkin belirsizlikleri değerlendirerek, 2025 yılı boyunca ilk kez arka arkaya haftalık kayıp yaşadığı bir dönemin ardından değer kazandı.

İslam Memiş 7 Mayıs’ı işaret etti: Sürpriz gram altın tahmini! Alalım mı bekleyelim mi?

Külçe Altın, %2,4 Düşüşün Ardından Yükseldi

Geçen hafta %2,4 oranında bir düşüş yaşayan külçe altın, bu sabah itibariyle ons başına 3.260 doların üzerinde işlem gördü. Bu yükseliş küresel ticaretin gidişatı ve ABD ekonomisine dair belirsizliklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmesiyle gerçekleşti.

İslam Memiş 7 Mayıs’ı işaret etti: Sürpriz gram altın tahmini! Alalım mı bekleyelim mi?

Fed'in Faiz Kararı: Beklentiler Neler?

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda, güçlü istihdam verilerinin faiz oranlarının düşürülmesi için bir gerekçe oluşturmadığını vurgulamış ve Fed Başkanı Jerome Powell üzerinde faiz artırmama yönünde baskı kurmuştu.

İslam Memiş 7 Mayıs’ı işaret etti: Sürpriz gram altın tahmini! Alalım mı bekleyelim mi?

Ancak piyasa uzmanları Fed'in Salı ve Çarşamba günleri gerçekleştireceği toplantılarda faiz oranlarını sabit tutacağı yönündeki beklentilerini sürdürüyor.

İslam Memiş 7 Mayıs’ı işaret etti: Sürpriz gram altın tahmini! Alalım mı bekleyelim mi?

Altının 2024 Yılı Performansı: Yükseliş ve Düşüşler

2025 yılına güçlü bir başlangıç yapan altın, yıl başından itibaren %25 oranında bir değer artışı yaşadı. Özellikle Nisan ayında ons başına 3.500 dolar seviyesini aşarak rekor kıran altın son haftalarda bir miktar değer kaybı yaşamış olsa da hala yüksek seviyelerde işlem görüyor.