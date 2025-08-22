İŞKUR’dan hastanelere sağlık personeli alımı: ATT, ebe, hemşire ve danışman alımı şartları açıklandı

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR üzerinden yayımlanan alım ilanlarında adaylardan bazı genel ve özel şartlar talep ediliyor. Genel başvuru şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı almıyor olmak

Buna ek olarak her pozisyon için eğitim ve mesleki yeterlilik koşulları da aranıyor. Örneğin hemşirelik için ilgili bölümlerden mezun olma şartı bulunurken, hasta ve yaşlı bakım elemanı alımlarında en az ilkokul mezuniyeti yeterli olabiliyor.