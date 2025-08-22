İŞKUR’dan hastanelere sağlık personeli alımı: ATT, ebe, hemşire ve danışman alımı şartları açıklandı

81 İL İÇİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞLADI
İŞKUR'un 22 Ağustos 2025 tarihli duyurusuna göre, Türkiye genelindeki hastanelerde görev almak üzere 617 kişilik kadro açıldı. En çok alım yapılacak meslek grupları arasında;
Hemşire 152 kişi alınacak
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 273 kişi alınacak
Hasta Danışmanı 18 kişi alınacak
Hasta Kabul ve Kayıt Görevlisi 19 kişi alınacak
Acil Tıp Teknisyeni 15 kişi alınacak
Eczacı (8 kişi) ve Eczacı Kalfası 10 kişi alınacak
Odyometri Sağlık Teknikeri 25 kişi alınacak
Bu alımların yanı sıra hastane hizmetlisi, klinik destek elemanı, ebe ve sağlık memuru kadrolarında da açık pozisyonlar bulunuyor.