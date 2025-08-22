Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR’dan hastanelere sağlık personeli alımı: ATT, ebe, hemşire ve danışman alımı şartları açıklandı

İŞKUR’dan hastanelere sağlık personeli alımı: ATT, ebe, hemşire ve danışman alımı şartları açıklandı

İŞKUR, 81 ilde 617 sağlık personeli, hemşire, hasta danışmanı ve eczacı alımı yapacak. Başvuru şartları kadrolar ve süreç hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 22.08.2025 09:09
Türkiye genelinde hastanelerde çalışmak isteyenler için büyük fırsat! İŞKUR, 81 ilde toplam 617 sağlık personeli, memur ve hizmetli alımı için yeni ilanlar yayımladı. Hemşireden eczacıya, hasta danışmanından acil tıp teknisyenine kadar birçok alanda personel alınacak. Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden online şekilde yapılacak.

81 İL İÇİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞLADI

İŞKUR'un 22 Ağustos 2025 tarihli duyurusuna göre, Türkiye genelindeki hastanelerde görev almak üzere 617 kişilik kadro açıldı. En çok alım yapılacak meslek grupları arasında;

Hemşire 152 kişi alınacak

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 273 kişi alınacak

Hasta Danışmanı 18 kişi alınacak

Hasta Kabul ve Kayıt Görevlisi 19 kişi alınacak

Acil Tıp Teknisyeni 15 kişi alınacak

Eczacı (8 kişi) ve Eczacı Kalfası 10 kişi alınacak

Odyometri Sağlık Teknikeri 25 kişi alınacak

Bu alımların yanı sıra hastane hizmetlisi, klinik destek elemanı, ebe ve sağlık memuru kadrolarında da açık pozisyonlar bulunuyor.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Tüm başvurular yalnızca İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Adayların yapması gerekenler:

esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapmak.

"Meslek" kısmına başvurmak istedikleri pozisyonun adını yazmak.

Açılan ilanlar arasından uygun olanı seçerek başvuru işlemlerini tamamlamak.

⚠️ Başvurular şahsen ya da e-posta yoluyla kabul edilmiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR üzerinden yayımlanan alım ilanlarında adaylardan bazı genel ve özel şartlar talep ediliyor. Genel başvuru şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı almıyor olmak

Buna ek olarak her pozisyon için eğitim ve mesleki yeterlilik koşulları da aranıyor. Örneğin hemşirelik için ilgili bölümlerden mezun olma şartı bulunurken, hasta ve yaşlı bakım elemanı alımlarında en az ilkokul mezuniyeti yeterli olabiliyor.

BAŞVURU SÜRESİ VE TAKVİM

Başvurular 22 Ağustos 2025 itibarıyla başladı. İlanlarda belirtilen son başvuru tarihi adayların İŞKUR üzerinden ilan detaylarını incelemeleriyle netleşecek. Bu nedenle adayların günlük olarak İŞKUR'un resmi sitesini takip etmeleri tavsiye ediliyor.