Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR'dan 86.303 personel alımı duyurusu: Beden işçisi, büro memuru, paketleme işçisi, satış danışmanı..

İŞKUR'dan 86.303 personel alımı duyurusu: Beden işçisi, büro memuru, paketleme işçisi, satış danışmanı..

İŞKUR iş arayan vatandaşlar için yeni istihdam fırsatları sunmaya devam ediyor. İşverenlerle işçileri buluşturan kurum, farklı sektörlerde personel alım ilanlarını yayımlayarak dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 13.03.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 11:16
İŞKUR’dan 86.303 personel alımı duyurusu: Beden işçisi, büro memuru, paketleme işçisi, satış danışmanı..

A'dan Z'ye birçok meslek grubu için düzenli olarak yeni iş ilanları yayımlayan İŞKUR, açık iş ilanları listesinde güncellemeler yaptı. Son verilere göre, farklı sektörlerde binlerce kişiye iş imkânı sunuluyor.

İŞKUR’dan 86.303 personel alımı duyurusu: Beden işçisi, büro memuru, paketleme işçisi, satış danışmanı..

Öne Çıkan Kadrolar ve Alım Sayıları

İŞKUR'un duyurduğu güncel ilanlara göre çeşitli meslek dallarında çok sayıda personel alımı yapılacak:

Beden İşçisi (Genel): 17.689

Temizlik Görevlisi: 3.083

Satış Elemanı / Danışmanı: 1.535

Paketleme İşçisi: 1.451

Servis Elemanı (Garson): 1.310

Konfeksiyon İşçisi: 1.261

İŞKUR’dan 86.303 personel alımı duyurusu: Beden işçisi, büro memuru, paketleme işçisi, satış danışmanı..

Makineci (Dikiş): 1.111

Ambar / Depo Görevlisi: 1.093

Ön Muhasebeci: 994

Kasiyer: 945

Büro Memuru (Genel): 881

İŞKUR’dan 86.303 personel alımı duyurusu: Beden işçisi, büro memuru, paketleme işçisi, satış danışmanı..

Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı): 852

Kamyon Şoförü: 741

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı: 726

Şoför - Yük Taşıma: 721

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 717

Reyon Görevlisi: 700

İŞKUR’dan 86.303 personel alımı duyurusu: Beden işçisi, büro memuru, paketleme işçisi, satış danışmanı..

Turizm ve Otelcilik Elemanı: 693

Güvenlik Görevlisi: 664

Forklift Operatörü: 661

Market Elemanı: 659

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı: 637