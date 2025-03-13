İŞKUR’dan 86.303 personel alımı duyurusu: Beden işçisi, büro memuru, paketleme işçisi, satış danışmanı..

A'dan Z'ye birçok meslek grubu için düzenli olarak yeni iş ilanları yayımlayan İŞKUR, açık iş ilanları listesinde güncellemeler yaptı. Son verilere göre, farklı sektörlerde binlerce kişiye iş imkânı sunuluyor. Öne Çıkan Kadrolar ve Alım Sayıları İŞKUR'un duyurduğu güncel ilanlara göre çeşitli meslek dallarında çok sayıda personel alımı yapılacak: Beden İşçisi (Genel): 17.689 Temizlik Görevlisi: 3.083 Satış Elemanı / Danışmanı: 1.535 Paketleme İşçisi: 1.451 Servis Elemanı (Garson): 1.310 Konfeksiyon İşçisi: 1.261 Makineci (Dikiş): 1.111 Ambar / Depo Görevlisi: 1.093 Ön Muhasebeci: 994 Kasiyer: 945 Büro Memuru (Genel): 881 Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı): 852 Kamyon Şoförü: 741 Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı: 726 Şoför - Yük Taşıma: 721 Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 717 Reyon Görevlisi: 700 Turizm ve Otelcilik Elemanı: 693 Güvenlik Görevlisi: 664 Forklift Operatörü: 661 Market Elemanı: 659 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı: 637 Başvuru Şartları ve Süreç İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanların başvuru şartları, ilgili iş ilanlarının detaylarında belirtiliyor. İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden güncel ilanları inceleyebilir ve kendilerine uygun pozisyonlara online başvuruda bulunabilirler. Personel açığını kapatmak isteyen işverenlerle, iş arayan vatandaşları buluşturan İŞKUR, düzenli olarak yeni iş ilanları yayımlayarak istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. İŞKUR İŞ İLANLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve İŞKUR resmi sitesinden alınmıştır Kaynak: takvim.com.tr