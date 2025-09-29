Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı?

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı?

Milyonlarca adayın aylardır nefesini tutarak beklediği haber geldi! Sağlık Bakanlığı, sağlık ordusunu güçlendirmek amacıyla 2025 yılı için toplam 18 bin kişilik dev bir personel alımı yapacağını resmen duyurdu. KPSS puanıyla yapılacak 15.247 sözleşmeli personel alımının yanı sıra, özellikle en az lise mezunu adayların büyük bir umutla beklediği 2.753 sürekli işçi kadrosu için de ilan sürecinin başlayacağı açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı 'hazırlıklar tamamlanıyor' açıklamasıyla birlikte, gözler Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) çevrildi. Peki, bu tarihi alımda başvuru süreci nasıl işleyecek, hangi kadrolara alım yapılacak ve adayların nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte tüm detaylarıyla 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı yol haritası.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 08:28
İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı? Temizlik, güvenlik, şoför alımı başvuru şartları

Kamuda istihdam edilme hayali kuran binlerce kişi için en kritik bölüm ise bu alım. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi gibi kadroları içermesi beklenen sürekli işçi alımları, İŞKUR üzerinden yapılacak. Bu alımlarda genellikle KPSS puan şartı aranmıyor ve başvurular kura yöntemiyle belirleniyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "ikinci aşamaya geçiyoruz" diyerek müjdesini verdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 18.000 kişilik dev personel alımının en çok merak edilen detayı belli oldu. KPSS puanıyla yapılacak olan 15.247 sözleşmeli personel alımının yanı sıra, Bakanlık bünyesindeki hastane ve sağlık kuruluşlarında daimi olarak istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla 2.753 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı? Temizlik, güvenlik, şoför alımı başvuru şartları

Bu alımın en dikkat çekici yanı, KPSS puan şartı aranmayacak olmasıdır. Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak başvuru yapacak ve hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Bu durum, KPSS'ye girmemiş veya yeterli puanı alamamış on binlerce iş arayan vatandaş için kamuda güvenceli bir işe girme konusunda tarihi bir fırsat sunuyor.

Peki, Sağlık Bakanlığı'nın bu devasa işçi alımı hangi kadroları kapsayacak? Başvurular ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler olacak? İşte, kamuda işçi olma hayali kuranlar için A'dan Z'ye bilmeniz gereken tüm detaylar.

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı? Temizlik, güvenlik, şoför alımı başvuru şartları

İŞKURE İLE SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada sürekli işçi alım ilanının "önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edileceğini" belirtti.

KPSS ile yapılan sözleşmeli personel alımının 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşeceği göz önüne alındığında, İŞKUR işçi alımı ilanının da bu sürece paralel olarak Ekim ayı içerisinde yayımlanması kuvvetle muhtemeldir.

Adayların başvuru sürecini kaçırmamak için takip etmesi gereken tek resmi adres Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesidir.

Takip Edilecek Adres: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanlari.aspx

GÜNCEL İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı? Temizlik, güvenlik, şoför alımı başvuru şartları

Kimler Başvurabilir? (Aranacak Genel Şartlar)

İŞKUR üzerinden yapılan sürekli işçi alımlarında adaylardan genellikle aşağıdaki temel şartlar istenir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkûm olmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Başvuru yapacağı pozisyon için ilanda belirtilen eğitim düzeyine (ilköğretim, lise vb.) ve özel şartlara (ehliyet, sertifika vb.) sahip olmak.

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı? Temizlik, güvenlik, şoför alımı başvuru şartları

Alım Süreci Nasıl İşleyecek? (Başvuru, Kura ve Mülakat)

Online Başvuru: İlan yayımlandıktan sonra adaylar, İŞKUR'un internet şubesi, e-Devlet veya ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapacaklar.

Kura Çekimi: Başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar arasından, noter huzurunda kura çekimi yapılarak alınacak kadro sayısının genellikle 4 katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek.