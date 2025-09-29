İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı? Temizlik, güvenlik, şoför alımı başvuru şartları

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı?
Milyonlarca adayın aylardır nefesini tutarak beklediği haber geldi! Sağlık Bakanlığı, sağlık ordusunu güçlendirmek amacıyla 2025 yılı için toplam 18 bin kişilik dev bir personel alımı yapacağını resmen duyurdu. KPSS puanıyla yapılacak 15.247 sözleşmeli personel alımının yanı sıra, özellikle en az lise mezunu adayların büyük bir umutla beklediği 2.753 sürekli işçi kadrosu için de ilan sürecinin başlayacağı açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı 'hazırlıklar tamamlanıyor' açıklamasıyla birlikte, gözler Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) çevrildi. Peki, bu tarihi alımda başvuru süreci nasıl işleyecek, hangi kadrolara alım yapılacak ve adayların nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte tüm detaylarıyla 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı yol haritası.
Giriş Tarihi: 29.09.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 08:28