İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı? Temizlik, güvenlik, şoför alımı başvuru şartları

Kamuda istihdam edilme hayali kuran binlerce kişi için en kritik bölüm ise bu alım. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi gibi kadroları içermesi beklenen sürekli işçi alımları, İŞKUR üzerinden yapılacak. Bu alımlarda genellikle KPSS puan şartı aranmıyor ve başvurular kura yöntemiyle belirleniyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "ikinci aşamaya geçiyoruz" diyerek müjdesini verdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 18.000 kişilik dev personel alımının en çok merak edilen detayı belli oldu. KPSS puanıyla yapılacak olan 15.247 sözleşmeli personel alımının yanı sıra, Bakanlık bünyesindeki hastane ve sağlık kuruluşlarında daimi olarak istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla 2.753 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.