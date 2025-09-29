Bu alımın en dikkat çekici yanı, KPSS puan şartı aranmayacak olmasıdır. Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak başvuru yapacak ve hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Bu durum, KPSS'ye girmemiş veya yeterli puanı alamamış on binlerce iş arayan vatandaş için kamuda güvenceli bir işe girme konusunda tarihi bir fırsat sunuyor.

Peki, Sağlık Bakanlığı'nın bu devasa işçi alımı hangi kadroları kapsayacak? Başvurular ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler olacak? İşte, kamuda işçi olma hayali kuranlar için A'dan Z'ye bilmeniz gereken tüm detaylar.