İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı?
Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçireceği 18 bin kişilik dev personel alımının en çok merak edilen etabı için beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 'hazırlıklar tamamlanıyor' sinyalini verdiği KPSS şartı aranmaksızın en az lise mezunları arasından yapılacak 2.753 sürekli işçi alımı bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR ile 2.753 işçi alımı başladı mı, başvuru ekranı açıldı mı? Temizlik, güvenlik, şoför alımı başvuru şartları nedir?
Giriş Tarihi: 29.09.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 08:35