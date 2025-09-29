Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı?

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçireceği 18 bin kişilik dev personel alımının en çok merak edilen etabı için beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 'hazırlıklar tamamlanıyor' sinyalini verdiği KPSS şartı aranmaksızın en az lise mezunları arasından yapılacak 2.753 sürekli işçi alımı bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR ile 2.753 işçi alımı başladı mı, başvuru ekranı açıldı mı? Temizlik, güvenlik, şoför alımı başvuru şartları nedir?

Giriş Tarihi: 29.09.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 08:35
İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı?

Peki adayların sabırsızlıkla sorduğu "Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları başladı mı, başvuru ekranı açıldı mı?" sorusunun yanıtı ne? Şu an için başvuru süreci henüz başlamadı ancak Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilan hazırlıklarının son aşamada olduğu ve kısa süre içinde Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi web sitesi üzerinden duyurulacağı belirtiliyor. İlanın yayımlanmasıyla birlikte temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (silahlı/silahsız) ve şoför kadroları için başvurular alınmaya başlanacak. İşte adayların bu tarihi fırsatı kaçırmamak için bilmesi gerekenler ve beklenen başvuru şartları...

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı?

Bu alımın en dikkat çekici yanı, KPSS puan şartı aranmayacak olmasıdır. Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak başvuru yapacak ve hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Bu durum, KPSS'ye girmemiş veya yeterli puanı alamamış on binlerce iş arayan vatandaş için kamuda güvenceli bir işe girme konusunda tarihi bir fırsat sunuyor.

Peki, Sağlık Bakanlığı'nın bu devasa işçi alımı hangi kadroları kapsayacak? Başvurular ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler olacak? İşte, kamuda işçi olma hayali kuranlar için A'dan Z'ye bilmeniz gereken tüm detaylar.

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı?

İŞKURE İLE SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada sürekli işçi alım ilanının "önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edileceğini" belirtti.

KPSS ile yapılan sözleşmeli personel alımının 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşeceği göz önüne alındığında, İŞKUR işçi alımı ilanının da bu sürece paralel olarak Ekim ayı içerisinde yayımlanması kuvvetle muhtemeldir.

Adayların başvuru sürecini kaçırmamak için takip etmesi gereken tek resmi adres Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesidir.

Takip Edilecek Adres: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanlari.aspx

GÜNCEL İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı?

Kimler Başvurabilir? (Aranacak Genel Şartlar)

İŞKUR üzerinden yapılan sürekli işçi alımlarında adaylardan genellikle aşağıdaki temel şartlar istenir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkûm olmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Başvuru yapacağı pozisyon için ilanda belirtilen eğitim düzeyine (ilköğretim, lise vb.) ve özel şartlara (ehliyet, sertifika vb.) sahip olmak.

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ne zaman, başvuru ekranı açıldı mı?

Alım Süreci Nasıl İşleyecek? (Başvuru, Kura ve Mülakat)

Online Başvuru: İlan yayımlandıktan sonra adaylar, İŞKUR'un internet şubesi, e-Devlet veya ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapacaklar.

Kura Çekimi: Başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar arasından, noter huzurunda kura çekimi yapılarak alınacak kadro sayısının genellikle 4 katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek.