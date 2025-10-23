İŞKUR Gençlik Programı kura sonucuna nereden bakılır? 23, 24, 31 Ekim İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları

İŞKUR Gençlik Programı Kura Süreci Başladı

Üniversiteli gençler için İŞKUR'un hayata geçirdiği Gençlik Programında kura süreci resmen başladı. Noter huzurunda ve şeffaf şekilde yürütülecek çekimler, öğrencilerin hangi kurumlarda görev alacağını belirleyecek. Her üniversite, başvurular tamamlandıktan sonra kura tarihlerini ilan etti. Kura sonuçları, üniversitelerin resmi web siteleri ve İŞKUR Gençlik Programı internet adresi üzerinden duyurulacak.