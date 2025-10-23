Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR Gençlik Programı kura sonucuna nereden bakılır? 23, 24, 31 Ekim İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları

Üniversite öğrencileri için nitelikli iş deneyimi ve kariyer yolculuğunun başlangıcı olan İŞKUR Gençlik Programı'nda başvuru süreci tamamlandı ve heyecanla beklenen kura çekimleri resmen başladı! Gençlerin istihdam piyasasına adım atmasını sağlayacak bu kritik aşamada öğrencilerin gözü kulağı sonuçlarda. Peki binlerce adayın merakla beklediği İŞKUR kura sonucuna nereden bakılır? İşte kura çekiliş tarihleri sonuç sorgulama adımları ve programın tüm detayları.

23.10.2025
İŞKUR Gençlik Programı Kura Süreci Başladı

Üniversiteli gençler için İŞKUR'un hayata geçirdiği Gençlik Programında kura süreci resmen başladı. Noter huzurunda ve şeffaf şekilde yürütülecek çekimler, öğrencilerin hangi kurumlarda görev alacağını belirleyecek. Her üniversite, başvurular tamamlandıktan sonra kura tarihlerini ilan etti. Kura sonuçları, üniversitelerin resmi web siteleri ve İŞKUR Gençlik Programı internet adresi üzerinden duyurulacak.

İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları Nereden Takip Edilecek?

Öğrenciler kura sonuçlarını şu kanallardan takip edebilir:

Eğitim aldıkları üniversitenin web sitesi veya ilan panoları

İŞKUR Gençlik Programı resmi web sitesi

ALO 170 danışma hattı

Üniversitelere Göre Kura Tarihleri

Trabzon Üniversitesi

Başvuru: 13–17 Ekim 2025

Kura: 24 Ekim 2025, 10.00

Sonuç: 27 Ekim 2025

Detaylar: sks.trabzon.edu.tr

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Kura: 23 Ekim 2025, 10.00

Yer: Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu

Görev Başlangıcı: 3 Kasım 2025

ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Başvuru Bitiş: 17 Ekim 2025, 23.59

Kura: 22 Ekim 2025, 10.00

Yer: Kültür ve Kongre Merkezi A Salonu