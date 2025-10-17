Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman, nasıl öğrenilecek? İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI 2025

Üniversiteli gençlerin kariyerine güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayan İŞKUR Gençlik Programı 2025-2026 dönemi başvurularının sona ermesiyle birlikte, gözler kritik kura sonuçlarına çevrildi. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları her üniversitenin kendi takvimine göre noter kurası ile belirleniyor. Peki, gençlerin merakla araştırdığı 'İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?' ve 'Sonuçlar nereden öğrenilir?' sorularının cevabı nedir? İşte üniversite bazlı sonuç öğrenme yolları ve beklenen tarihler...

Giriş Tarihi: 17.10.2025 08:57
İŞKUR'un üniversiteli gençlere iş deneyimi kazandırmayı hedefleyen Gençlik Programı için başvuru süreci devam ediyor. Şimdi gözler noter huzurunda yapılacak kura çekimlerine çevrildi. Her üniversite kendi takvimine göre kura tarihini ve sonuçların açıklanacağı günü duyuruyor.

Kura süreci nasıl işleyecek?

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuruların ardından her üniversite kendi bünyesinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirecek. Süreç tamamen şeffaf ve tarafsız bir şekilde yürütülecek. Kura çekimi sonucunda isimleri belirlenen öğrenciler, kontenjanlar doğrultusunda programa dahil edilecek.

Sonuçlar her üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden ilan edilecek. Öğrencilerin, hem kendi üniversitelerinin duyuru panellerini hem de genclik.iskur.gov.tr adresini düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi'nde 1.179 öğrenci programa hak kazandı

Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulamaya konulan program bu yıl da yoğun ilgi gördü. Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir İŞKUR iş birliğinde yürütülen program kapsamında 4 bin 106 öğrenci başvurdu.

Devlet Konservatuvarı Koral Çalgan Salonu'nda yapılan kura çekimi, Eskişehir 4. Noteri Belkıs Akın'ın huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçlara göre 1.179 öğrenci asil olarak belirlendi. Programa hak kazanan öğrenciler 3 Kasım 2025 tarihinde görevlerine başlayacak.