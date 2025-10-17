İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman, nasıl öğrenilecek? İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI 2025
Üniversiteli gençlerin kariyerine güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayan İŞKUR Gençlik Programı 2025-2026 dönemi başvurularının sona ermesiyle birlikte, gözler kritik kura sonuçlarına çevrildi. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları her üniversitenin kendi takvimine göre noter kurası ile belirleniyor. Peki, gençlerin merakla araştırdığı 'İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?' ve 'Sonuçlar nereden öğrenilir?' sorularının cevabı nedir? İşte üniversite bazlı sonuç öğrenme yolları ve beklenen tarihler...
Giriş Tarihi: 17.10.2025 08:57