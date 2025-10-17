İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman, nasıl öğrenilecek? İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI 2025

Kura süreci nasıl işleyecek?

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuruların ardından her üniversite kendi bünyesinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirecek. Süreç tamamen şeffaf ve tarafsız bir şekilde yürütülecek. Kura çekimi sonucunda isimleri belirlenen öğrenciler, kontenjanlar doğrultusunda programa dahil edilecek.