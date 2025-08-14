İŞKUR binlerce meslekte 90.284 bin işçi personel alımı yapıyor; İşte başvuru şartları

İŞKUR kamu ve özel sektörde toplam 90.284 personel alımı gerçekleştiriyor. Farklı pozisyonlara yapılan alımlar işçi ve personel statülerine göre değişiyor. Adaylar başvurularını yalnızca İŞKUR üzerinden ya da Alo 170 hattı ile yapabiliyor. HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILIYOR? İŞKUR'un yayımladığı ilanlara göre başlıca pozisyonlar ve kontenjanlar şu şekilde: Beden İşçisi (Genel): 20.333 Temizlik Görevlisi: 3.584 Satış Elemanı / Danışmanı: 1.485 Servis Elemanı (Garson): 1.466 Paketleme İşçisi: 1.348 Ambar / Depo Görevlisi: 1.345 Ön Muhasebeci: 1.193 Makineci (Dikiş): 1.067 Şoför – Yük Taşıma: 1.051 Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı): 931 Konfeksiyon İşçisi: 916 Aşçı: 873 Forklift Operatörü: 826 Bulaşıkçı (Steward): 817 YAŞ ŞARTI VE BAŞVURU KOŞULLARI Adayların başvuru yapabilmesi için öncelikle 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor. İlanlara göre yaş sınırları değişebiliyor; bazı pozisyonlarda 30, 35 veya 50 yaş şartı aranıyor. ÖĞRENİM DURUMU FARKLILIK GÖSTERİYOR İŞKUR ilanları, çok geniş bir eğitim yelpazesine hitap ediyor. Başvuru yapacak adaylar, pozisyona göre şu eğitim seviyelerine sahip olabilir: Okuryazar olmayan Okur yazar İlkokul İlköğretim Ortaöğretim (Lise ve dengi) Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR? Başvurular, yalnızca İŞKUR'un resmi platformu üzerinden veya Alo 170 telefon hattı aracılığıyla alınıyor. Online başvuru yapmak isteyen adaylar, aşağıdaki bağlantıya tıklayabilir: İŞKUR Online Başvuru Ekranı Başvurular sırasında adayların kimlik bilgileri ve eğitim durumları eksiksiz olarak girilmelidir. İşverenler, başvurular arasından pozisyona uygun adayları seçiyor ve görüşmeye çağırıyor. BAŞVURU ÖNCESİ ÖNERİLER Pozisyonların yaş ve eğitim şartlarını dikkatle inceleyin. Online başvuru sırasında tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru girildiğinden emin olun. Başvuru yaptıktan sonra, Alo 170 hattını takip ederek sonuçları kontrol edin. İŞKUR'un bu ilanları, iş arayanlar için geniş kapsamlı fırsatlar sağlıyor ve adayların doğru pozisyonlara yönlendirilmesini mümkün kılıyor. Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır