İŞKUR binlerce meslekte 90.284 bin işçi personel alımı yapıyor; İşte başvuru şartları

İŞKUR kamu ve özel sektörde 90.284 personel alımı yapıyor. Beden işçisi, temizlik görevlisi, satış elemanı ve diğer pozisyonlar için başvuru detayları, yaş ve eğitim şartları bu haberde. Online başvurular için link mevcut.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 11:42
İŞKUR kamu ve özel sektörde toplam 90.284 personel alımı gerçekleştiriyor. Farklı pozisyonlara yapılan alımlar işçi ve personel statülerine göre değişiyor. Adaylar başvurularını yalnızca İŞKUR üzerinden ya da Alo 170 hattı ile yapabiliyor.

HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILIYOR?

İŞKUR'un yayımladığı ilanlara göre başlıca pozisyonlar ve kontenjanlar şu şekilde:

  • Beden İşçisi (Genel): 20.333

  • Temizlik Görevlisi: 3.584

  • Satış Elemanı / Danışmanı: 1.485

  • Servis Elemanı (Garson): 1.466

  • Paketleme İşçisi: 1.348

  • Ambar / Depo Görevlisi: 1.345

  • Ön Muhasebeci: 1.193

  • Makineci (Dikiş): 1.067

  • Şoför – Yük Taşıma: 1.051

  • Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı): 931

  • Konfeksiyon İşçisi: 916

  • Aşçı: 873

  • Forklift Operatörü: 826

  • Bulaşıkçı (Steward): 817

YAŞ ŞARTI VE BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların başvuru yapabilmesi için öncelikle 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor. İlanlara göre yaş sınırları değişebiliyor; bazı pozisyonlarda 30, 35 veya 50 yaş şartı aranıyor.