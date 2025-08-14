İŞKUR binlerce meslekte 90.284 bin işçi personel alımı yapıyor; İşte başvuru şartları

İŞKUR kamu ve özel sektörde 90.284 personel alımı yapıyor. Beden işçisi, temizlik görevlisi, satış elemanı ve diğer pozisyonlar için başvuru detayları, yaş ve eğitim şartları bu haberde. Online başvurular için link mevcut.