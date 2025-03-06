İş yerinde mobbinge uğrayanlar ne yapmalı, nereye şikayet edilir? Yeni mobbing genelgesi maddeleri

Mobbingin Önlenmesi ve Çalışan Hakları



Genelgede iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik bir şekilde uygulanan mobbingin önlenmesinin kritik bir önem taşıdığı vurgulandı. Mobbing, çalışanların psikolojik sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun olarak kabul edilirken, işverenlere ve yöneticilere önemli sorumluluklar yüklendi.