İller arası atama MEBBİS tercih başvuru ekranı 2025: Öğretmen il dışı atama tercihi nasıl yapılır, şartlar neler?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme süreci hızla devam ediyor. Kadrolu öğretmenler MEBBİS üzerinden ön başvurularını tamamladıktan sonra tercih aşamasına geçti. Peki 2025 öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri nasıl yapılacak, hangi şartlar geçerli ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.
Giriş Tarihi: 31.07.2025 09:46