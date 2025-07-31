Kadraj Galeri Kadraj İkon İller arası atama MEBBİS tercih başvuru ekranı 2025: Öğretmen il dışı atama tercihi nasıl yapılır, şartlar neler?

İller arası atama MEBBİS tercih başvuru ekranı 2025: Öğretmen il dışı atama tercihi nasıl yapılır, şartlar neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme süreci hızla devam ediyor. Kadrolu öğretmenler MEBBİS üzerinden ön başvurularını tamamladıktan sonra tercih aşamasına geçti. Peki 2025 öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri nasıl yapılacak, hangi şartlar geçerli ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 09:46
İller arası atama MEBBİS tercih başvuru ekranı 2025: Öğretmen il dışı atama tercihi nasıl yapılır, şartlar neler?

2025 yılı yaz tatili döneminde, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik gibi mazeretlere bağlı olarak öğretmenlerin iller arası yer değiştirme talepleri için süreç hızla ilerliyor.

İller arası atama MEBBİS tercih başvuru ekranı 2025: Öğretmen il dışı atama tercihi nasıl yapılır, şartlar neler?

Tercih Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

2025 öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 31 Temmuz 2025 tarihinde başladı.

İller arası atama MEBBİS tercih başvuru ekranı 2025: Öğretmen il dışı atama tercihi nasıl yapılır, şartlar neler?

Başvurular 5 Ağustos 2025 günü saat 16.00'da sona erecek. Ön başvuru aşaması tamamlanan öğretmenler, bu tarihler arasında tercih yapabilecek.

İller arası atama MEBBİS tercih başvuru ekranı 2025: Öğretmen il dışı atama tercihi nasıl yapılır, şartlar neler?

Tercih Aşaması Nasıl İşliyor?

Yer değiştirme sürecinin ikinci aşaması tercih aşamasıdır. Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarından atanmak istediklerini seçiyor. Tercihler, eğitim kurumu müdürlükleri tarafından elektronik ortamda onaylanacak.

İller arası atama MEBBİS tercih başvuru ekranı 2025: Öğretmen il dışı atama tercihi nasıl yapılır, şartlar neler?

Önemli bir detay olarak, boşalması muhtemel ilan edilen ancak sonuçlarda norm kadrosu boşalmayan kurumlar tercih edilirse, bu tercihler değerlendirmeye alınmayacak. Bu nedenle tercih yaparken öğretmenlerin güncel ilanları dikkatle incelemeleri gerekiyor.