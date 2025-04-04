İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025: 4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu!

4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama ekranı merak ediliyor! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen 4.500 geçici işçi alımı kura sonuçları nihayet belli oldu! Antalya, İzmir ve Muğla gibi yoğun başvurulu illerde asil ve yedek listeler açıklanırken, adaylar sonuçları öğrenmek için OGM'nin bölge müdürlükleri sitelerini kontrol etmeye başladı. 7-11 Nisan tarihleri arasında belgelerini teslim etmeleri gereken adaylar, e-Devlet üzerinden alacakları adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ve ikametgah belgeleriyle başvurularını tamamlayacak.