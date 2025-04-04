Kadraj Galeri Kadraj İkon İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025: 4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu!

İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025: 4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu!

4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama ekranı merak ediliyor! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen 4.500 geçici işçi alımı kura sonuçları nihayet belli oldu! Antalya, İzmir ve Muğla gibi yoğun başvurulu illerde asil ve yedek listeler açıklanırken, adaylar sonuçları öğrenmek için OGM'nin bölge müdürlükleri sitelerini kontrol etmeye başladı. 7-11 Nisan tarihleri arasında belgelerini teslim etmeleri gereken adaylar, e-Devlet üzerinden alacakları adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ve ikametgah belgeleriyle başvurularını tamamlayacak.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 13:16 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 13:28
İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025: 4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu!

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 4.500 kişilik geçici işçi alımı için yapılan kura sonuçları açıklanmaya başladı. Şu ana kadar Amasya, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Giresun ve Zonguldak illerinin sonuçları ilgili bölge müdürlüklerinin web sitelerinde yayınlandı. Diğer illerin sonuçlarının ise en kısa sürede açıklanması bekleniyor.

İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025: 4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu!

Belgelerin Teslimi İçin Kritik Tarihler: 7-11 Nisan

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından asil ve yedek adaylar belirtilen belgeleri ilgili bölge müdürlüklerine teslim etmek zorunda.

Belgeler, 7-11 Nisan tarihleri arasında teslim edilecek. Belgelerin zamanında teslim edilmemesi, adayların başvurularının geçersiz sayılmasına neden olabileceği için bu süreç oldukça önemli.

İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025: 4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu!

İstenilen Belgeler:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınacaktır)

Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacaktır)

İkametgah Adres Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacaktır)

Diploma ve Sürücü Belgesi (İŞKUR açık iş ilanında belirtilen bölümlerden mezuniyet ve sürücü belgesinin teslim edilmesi gerekmektedir)

Adayların bu belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri, herhangi bir sorun yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır.

İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025: 4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu!

Sonuçlara aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

AMASYA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ANTALYA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

BALIKESİR OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

BURSA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ÇANAKKALE OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ERZURUM OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ESKİŞEHİR OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ZONGULDAK OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025: 4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu!

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sınava çağrılmayacaktır.