Fırında Tavuk Izgara Tarifi

Malzemeler:

4 adet tavuk göğsü (veya tavuk butu)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı paprika (toz kırmızı biber)

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı, tatlılık katmak için)

Nasıl Yapılır?

Fırını 200 dereceye ısıtın.

Tavukları temizleyip, dilerseniz her birini ortadan ikiye keserek daha ince dilimler haline getirebilirsiniz.

Zeytinyağını, tuz, karabiber, kekik, pul biber, paprika, sarımsak tozu, limon suyu ve bal ile karıştırın.

Tavukları bu marinadın içine koyun ve her tarafını iyice bulandırın. Tavukları 15-20 dakika kadar bu karışımda marine olmaları için bırakın (isteğe bağlı olarak bu süreyi daha da uzatabilirsiniz).

Fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın ve tavukları aralarına mesafe bırakarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin, ardından tavukların üzerine bir miktar zeytinyağı sürüp, 5-10 dakika kadar daha kızarmalarını sağlayın.

Tavukların her iki tarafı da güzelce kızardığında fırından çıkarın ve sıcak servis yapın.