İBB kayyum ataması olacak mı, son durum ne? Kayyum nedir, belediyelere hangi durumlarda atanır?

Kayyum ataması hangi şartlarda olur?

Kayyum, Türk Hukuk Sistemi'nde, belirli işleri yürütmek ya da malvarlığını yönetmek amacıyla atanan kişiyi ifade eder. Türk Medeni Kanunu'nun 403. maddesinde kayyum, "belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır" şeklinde tanımlanır.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre ise, kayyum atamasıyla ilgili daha açık bir düzenleme bulunur. CMK'nın 133. maddesi, "Bir suçun şirket faaliyetleri çerçevesinde işlendiği hususunda kuvvetli şüpheler varsa ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli görülüyorsa hakim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesi için kayyum atayabilir" şeklinde kayyum atamanın şartlarını belirler.

Bu düzenlemeler, özellikle şirketlerin faaliyetlerinde ciddi suç şüphesi olduğu durumlarda, kayyum atanmasının yasal bir gereklilik olduğunu ortaya koyar. Kayyum, yönetim zafiyetini önlemek ve şirketin işleyişinin devamlılığını sağlamak için devreye girebilir.