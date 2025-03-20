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İBB kayyum ataması olacak mı, son durum ne? Kayyum nedir, belediyelere hangi durumlarda atanır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanıp atanamayacağı konusu, hukuki gelişmelerle birlikte yeniden gündeme geliyor. İBB'de gerçekleştirilen yolsuzluk ve terörle ilişkilendirilmiş soruşturmalar sonucunda, CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu gelişme, kayyum atama olasılığını yeniden tartışmaya açtı. Peki belediyelere hangi durumlarda kayyum atanır? İşte konuya dair bilgiler…

Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:38
İBB kayyum ataması olacak mı, son durum ne? Kayyum nedir, belediyelere hangi durumlarda atanır?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, İBB'ye kayyum atanıp atanmayacağı konusu kamuoyunda tarafından takip ediliyor. Hukukçu Zafer İşeri, Takvim Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda kayyum atanma sürecini ve bu süreçte yaşanabilecek olası gelişmeleri tüm detaylarıyla ele aldı. Peki İBB kayyum ataması olacak mı? İşte merak edilenler…

İBB kayyum ataması olacak mı, son durum ne? Kayyum nedir, belediyelere hangi durumlarda atanır?

İBB'ye kayyum ataması olacak mı?

Hukukçu Zafer İşeri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumuyla ilgili süreci detaylı bir şekilde açıkladı.

İşeri, İmamoğlu'nun örgüt suçlarından yargılanmasının, kaçma veya delil karartma olasılığını düşündürmesi nedeniyle tutuklama talebinin hukuken makul görülebileceğini ifade etti. Ayrıca, böyle bir tutuklamanın kamu hizmetlerinin aksamasına yol açmaması için kayyum atanmasının gerekli olabileceğine değindi.

İBB kayyum ataması olacak mı, son durum ne? Kayyum nedir, belediyelere hangi durumlarda atanır?

İşeri, kayyumun başkanlık görevini geçici olarak devralacak bir kişi olacağı ve hizmetlerin aksamaması için bu tür düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti. Eğer İmamoğlu'na tutuklama kararı verilirse, kayyum atanması zorunlu olacağını, ancak masumiyet karinesinin de geçerli olacağını vurguladı. İmamoğlu'nun mahkemede beraat etmesi durumunda göreve geri döneceğini, aksi takdirde kayyumun görevi sürdüreceğini dile getirdi.

İBB kayyum ataması olacak mı, son durum ne? Kayyum nedir, belediyelere hangi durumlarda atanır?

Kayyum ataması hangi şartlarda olur?

Kayyum, Türk Hukuk Sistemi'nde, belirli işleri yürütmek ya da malvarlığını yönetmek amacıyla atanan kişiyi ifade eder. Türk Medeni Kanunu'nun 403. maddesinde kayyum, "belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır" şeklinde tanımlanır.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre ise, kayyum atamasıyla ilgili daha açık bir düzenleme bulunur. CMK'nın 133. maddesi, "Bir suçun şirket faaliyetleri çerçevesinde işlendiği hususunda kuvvetli şüpheler varsa ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli görülüyorsa hakim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesi için kayyum atayabilir" şeklinde kayyum atamanın şartlarını belirler.

Bu düzenlemeler, özellikle şirketlerin faaliyetlerinde ciddi suç şüphesi olduğu durumlarda, kayyum atanmasının yasal bir gereklilik olduğunu ortaya koyar. Kayyum, yönetim zafiyetini önlemek ve şirketin işleyişinin devamlılığını sağlamak için devreye girebilir.

İBB kayyum ataması olacak mı, son durum ne? Kayyum nedir, belediyelere hangi durumlarda atanır?

Belediyelere kayyum atanmasının hukuki çerçevesi

Belediyelere kayyum atanması, özellikle kamu yönetimi ve yerel idarelerdeki önemli bir düzenlemedir.

Belediye Kanunu'na göre, belediyelere kayyum atanması genellikle terör veya şiddet olaylarıyla ilişkilendirilen durumlarda gündeme gelir. Eğer bir belediyenin bu tür olaylarla bağlantılı olduğu belirlenirse, valilik veya kaymakamlık, belediyenin taşınır mallarına el koyma hakkına sahip olur.

Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen belediye personeli, vali veya kaymakam tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırma kararının ardından, aynı makam tarafından göreve iade işlemleri de yapılabilir. Bu süreç, belediye yönetiminde meydana gelebilecek aksaklıkları önlemek ve kamusal düzeni sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.