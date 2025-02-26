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İBB 1532 memur alımı sözlü ve yazılı sınavları ne zaman? İtfaiye eri ve zabıta memuru sınav takvimi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen 1.532 memur alımı kapsamında başvuru sonuçları erişime açıldı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Başvurular arasından en yüksek puana sahip olan adayların belirlenmesiyle ilan edilen kadronun beş katı kadar kişi sınavlara davet edildi.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 08:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 08:18
İBB 1532 memur alımı sözlü ve yazılı sınavları ne zaman? İtfaiye eri ve zabıta memuru sınav takvimi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından eksik kadroların tamamlanması amacıyla gerçekleştirilen 1.532 memur alımı sürecinde yazılı ve uygulamalı sınavların tarihleri belli oldu. Ön başvuru işlemleri 16 Şubat'ta tamamlanırken, sınavlara katılacak adayların listesi 24 Şubat'ta açıklandı. İşte İBB memur alımı sınavları ile ilgili detaylar.

İBB 1532 memur alımı sözlü ve yazılı sınavları ne zaman? İtfaiye eri ve zabıta memuru sınav takvimi!

İBB Memur Alımı Sınav Takvimi

İBB tarafından gerçekleştirilecek memur alımı kapsamında farklı kadrolar için yazılı, uygulamalı ve sözlü sınavlar düzenlenecek.

İtfaiye Eri Sınavları:

Yazılı Sınav: 26 Şubat 2025

Uygulamalı Sınav: 7 Nisan - 16 Mayıs 2025

İBB 1532 memur alımı sözlü ve yazılı sınavları ne zaman? İtfaiye eri ve zabıta memuru sınav takvimi!

Zabıta Memuru Sınavları:

Yazılı Sınav: 27 Şubat 2025

Uygulamalı Sınav: 7-16 Nisan 2025

İBB 1532 memur alımı sözlü ve yazılı sınavları ne zaman? İtfaiye eri ve zabıta memuru sınav takvimi!

Muhtelif Kadro Sözlü Sınavları:

3 Mart - 21 Mayıs 2025

İBB 1532 memur alımı sözlü ve yazılı sınavları ne zaman? İtfaiye eri ve zabıta memuru sınav takvimi!

İtfaiye ve Zabıta Alımı İçin Çift Aşamalı Sınav

İtfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için sınava katılmaya hak kazanan adaylar, hem yazılı hem de uygulamalı sınavdan geçmek zorunda olacak. İtfaiye eri alımı için sıralamaya giren 3.341 aday, 26 Şubat'ta yazılı sınava katılacak ve başarılı olanlar 7 Nisan - 16 Mayıs tarihleri arasında uygulamalı sınava alınacak.