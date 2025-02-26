İBB 1532 memur alımı sözlü ve yazılı sınavları ne zaman? İtfaiye eri ve zabıta memuru sınav takvimi!

İtfaiye ve Zabıta Alımı İçin Çift Aşamalı Sınav

İtfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için sınava katılmaya hak kazanan adaylar, hem yazılı hem de uygulamalı sınavdan geçmek zorunda olacak. İtfaiye eri alımı için sıralamaya giren 3.341 aday, 26 Şubat'ta yazılı sınava katılacak ve başarılı olanlar 7 Nisan - 16 Mayıs tarihleri arasında uygulamalı sınava alınacak.