İBB 1532 memur alımı sözlü ve yazılı sınavları ne zaman? İtfaiye eri ve zabıta memuru sınav takvimi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen 1.532 memur alımı kapsamında başvuru sonuçları erişime açıldı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Başvurular arasından en yüksek puana sahip olan adayların belirlenmesiyle ilan edilen kadronun beş katı kadar kişi sınavlara davet edildi.
Giriş Tarihi: 26.02.2025 08:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 08:18