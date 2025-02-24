Adaylar, KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilerek, en yüksek puana sahip olanlardan başlayarak atamaya hak kazanacak. İtfaiye eri ve zabıta memurluğu pozisyonlarına başvuran adaylar için yazılı ve uygulamalı sınav aşaması gerçekleştirilecek. Diğer memur kadroları için ise sözlü sınav yapılacak.