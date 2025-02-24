Kadraj Galeri Kadraj İkon İBB 1532 memur alımı sonuçları | İtfaiye ve zabıta sonuçları açıklandı mı? 2025 yazılı ve mülakat sınav tarihleri!

İBB 1532 memur alımı sonuçları | İtfaiye ve zabıta sonuçları açıklandı mı? 2025 yazılı ve mülakat sınav tarihleri!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaçlarına göre açtığı 1.532 memur kadrosu için başvuruları 16 Şubat 2025 tarihinde tamamladı. Başvuruların üzerinden bir haftadan fazla zaman geçerken adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyordu. İşte İBB memur alımı sonuçlarına dair son bilgiler ve sonuç sorgulama ekranına dair detaylar.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 14:39
İBB 1532 memur alımı sonuçları | İtfaiye ve zabıta sonuçları açıklandı mı? 2025 yazılı ve mülakat sınav tarihleri!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından duyurulan 1.532 memur alımı için başvuru süreci tamamlandı. 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler sonuçlara çevrildi. Başvuruların değerlendirme süreci devam ederken, sonuçların İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceği duyuruldu. Adaylara e-posta veya posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar yazılı ve sözlü sınavlara katılmaya hak kazanacak. İşte İBB memur alımı sürecine dair detaylar.

İBB 1532 memur alımı sonuçları | İtfaiye ve zabıta sonuçları açıklandı mı? 2025 yazılı ve mülakat sınav tarihleri!

İBB Memur Alımı Sonuçları Açıklandı Mı?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. Başvuru sonuçlarının bugün (24 Şubat Pazartesi) en geç saat 15.00'a kadar erişime açılması bekleniyor.

İBB 1532 memur alımı sonuçları | İtfaiye ve zabıta sonuçları açıklandı mı? 2025 yazılı ve mülakat sınav tarihleri!

Adaylar, KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilerek, en yüksek puana sahip olanlardan başlayarak atamaya hak kazanacak. İtfaiye eri ve zabıta memurluğu pozisyonlarına başvuran adaylar için yazılı ve uygulamalı sınav aşaması gerçekleştirilecek. Diğer memur kadroları için ise sözlü sınav yapılacak.

İBB 1532 memur alımı sonuçları | İtfaiye ve zabıta sonuçları açıklandı mı? 2025 yazılı ve mülakat sınav tarihleri!

İBB Memur Alımı Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

İBB memur alımı sonuçları, adaylara e-posta veya posta yoluyla bildirilmez.

Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, İBB'nin resmi internet sitesi olan ibb.gov.tr üzerinden bireysel olarak sorgulama yapabilecek.

İBB 1532 memur alımı sonuçları | İtfaiye ve zabıta sonuçları açıklandı mı? 2025 yazılı ve mülakat sınav tarihleri!

Başvurusu Kabul Edilenler İçin Sınav Süreci Başlıyor

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, sınav sürecine dahil edilecek. İBB tarafından yapılan açıklamada, sınava girmeye hak kazanan adaylara özel olarak "Sınav Giriş Belgesi" düzenleneceği bildirildi.