İBB 1532 memur alımı sonuçları | İtfaiye ve zabıta sonuçları açıklandı mı? 2025 yazılı ve mülakat sınav tarihleri!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaçlarına göre açtığı 1.532 memur kadrosu için başvuruları 16 Şubat 2025 tarihinde tamamladı. Başvuruların üzerinden bir haftadan fazla zaman geçerken adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyordu. İşte İBB memur alımı sonuçlarına dair son bilgiler ve sonuç sorgulama ekranına dair detaylar.
Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 14:39