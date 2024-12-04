Holding dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? Holding dizisi gerçek hayattan uyarlama mı, konusu ne? Oyuncuları ve yayın tarihi!
ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Holding, 5 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken yapım Altınordu ailesinin güç mücadelesini ve karanlık geçmişlerini konu alıyor. Dram ve gerilim türündeki dizi aile bağları, ihanetler ve stratejilerle dolu sürükleyici senaryosuyla izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 04.12.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:42