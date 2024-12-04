Holding dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? Holding dizisi gerçek hayattan uyarlama mı, konusu ne? Oyuncuları ve yayın tarihi!

İlk Bölümde İzleyiciyi Ne Bekliyor?

Dünya serbest dalış şampiyonu olan Aydan Türker (Tuğba Sunguroğlu), yeni bir rekor dalışına hazırlanırken hem kendi hayatındaki hem de Altınordu ailesindeki karmaşaların ortasında bulur. Altınordu Holding'in sponsorluğunu üstlendiği Aydan, elde ettiği tüm gelirle özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için kurduğu okulları desteklemektedir.