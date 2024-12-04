Kadraj Galeri Kadraj İkon Holding dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? Holding dizisi gerçek hayattan uyarlama mı, konusu ne? Oyuncuları ve yayın tarihi!

Holding dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? Holding dizisi gerçek hayattan uyarlama mı, konusu ne? Oyuncuları ve yayın tarihi!

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Holding, 5 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken yapım Altınordu ailesinin güç mücadelesini ve karanlık geçmişlerini konu alıyor. Dram ve gerilim türündeki dizi aile bağları, ihanetler ve stratejilerle dolu sürükleyici senaryosuyla izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 04.12.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:42
Holding dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? Holding dizisi gerçek hayattan uyarlama mı, konusu ne? Oyuncuları ve yayın tarihi!

ATV yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan biri olan Holding ile ekranlara farklı bir soluk getiriyor. Hem etkileyici hikayesi hem de yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan'ın dramatik dönüşü ve Altınordu ailesinin karanlık sırları üzerine kurulu.

Holding dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? Holding dizisi gerçek hayattan uyarlama mı, konusu ne? Oyuncuları ve yayın tarihi!

Holding Gerçek Bir Hikayeden Mi Uyarlama?

Holding gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek kurgulanmış bir yapım. Altınordu ailesinin güç savaşı ve karanlık geçmişi, izleyicilere adeta bir ayna tutarak toplumsal ve ailevi sorunları derinlemesine ele alıyor.

Holding dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? Holding dizisi gerçek hayattan uyarlama mı, konusu ne? Oyuncuları ve yayın tarihi!

Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar ve ters köşelerle dolu hikaye gerçekçilik dozu yüksek bir senaryo sunuyor.

Holding dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? Holding dizisi gerçek hayattan uyarlama mı, konusu ne? Oyuncuları ve yayın tarihi!

Çekim Mekanları

Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi ve modern yüzünü bir araya getiren mekanlarda gerçekleşti. Altınordu Holding'in merkez binası için seçilen görkemli yapı ve Aydan Türker'in rekor dalışı için kullanılan sahil şeridi, görselliğiyle dikkat çekecek.

Holding dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? Holding dizisi gerçek hayattan uyarlama mı, konusu ne? Oyuncuları ve yayın tarihi!

İlk Bölümde İzleyiciyi Ne Bekliyor?

Dünya serbest dalış şampiyonu olan Aydan Türker (Tuğba Sunguroğlu), yeni bir rekor dalışına hazırlanırken hem kendi hayatındaki hem de Altınordu ailesindeki karmaşaların ortasında bulur. Altınordu Holding'in sponsorluğunu üstlendiği Aydan, elde ettiği tüm gelirle özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için kurduğu okulları desteklemektedir.

SON DAKİKA SON DAKİKA