Her gün maruz kalıyoruz! Meğer kısırlıktan kansere dek birçok hastalığa davetiye çıkarıyormuş
Mikroplastikler her geçen gün hayatımıza daha fazla dahil oluyor ancak bu küçük plastik parçacıkların sağlığımız üzerinde ciddi etkileri bulunuyor. UC San Francisco araştırmacılarının son çalışmaları mikroplastiklerin kısırlıktan kansere kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceğini ortaya koydu. İşte araştırmaya ilişkin önemli detaylar...
Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:48