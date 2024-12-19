Her gün maruz kalıyoruz! Meğer kısırlıktan kansere dek birçok hastalığa davetiye çıkarıyormuş

Potansiyel tehdit oluşturuyor

Mikroplastikler, genellikle kozmetiklerde, diş macunlarında, yiyecek kaplarında ve giysilerde bulunan bir pirinç tanesinden daha küçük plastik parçacıklardır.

Araştırmalar, bu küçük parçacıkların hücrelere zarar verebileceğini, iltihaplanmaya neden olabileceğini ve bağırsak mikrobiomunu bozabileceğini gösteriyor. Ayrıca mikroplastiklere maruz kalmanın üreme sağlığını olumsuz etkileyebileceği ve kolon ve akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklarla bağlantılı olduğu da belirtiliyor.