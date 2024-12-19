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Her gün maruz kalıyoruz! Meğer kısırlıktan kansere dek birçok hastalığa davetiye çıkarıyormuş

Mikroplastikler her geçen gün hayatımıza daha fazla dahil oluyor ancak bu küçük plastik parçacıkların sağlığımız üzerinde ciddi etkileri bulunuyor. UC San Francisco araştırmacılarının son çalışmaları mikroplastiklerin kısırlıktan kansere kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceğini ortaya koydu. İşte araştırmaya ilişkin önemli detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:48
Her gün maruz kalıyoruz! Meğer kısırlıktan kansere dek birçok hastalığa davetiye çıkarıyormuş

UC San Francisco (UCSF) önde gelen araştırmacıları, 3.000'den fazla çalışmayı inceleyerek mikroplastiklerin insan sağlığını olumsuz etkileyebileğini ortaya koydular. Yapılan araştırmalar, bu zararlı plastik parçacıkların kısırlığa, kolon kanserine, akciğer sorunlarına ve solunum yolu hastalıklarına yol açabileceğine dair endişeleri artırıyor.

Her gün maruz kalıyoruz! Meğer kısırlıktan kansere dek birçok hastalığa davetiye çıkarıyormuş

Potansiyel tehdit oluşturuyor

Mikroplastikler, genellikle kozmetiklerde, diş macunlarında, yiyecek kaplarında ve giysilerde bulunan bir pirinç tanesinden daha küçük plastik parçacıklardır.

Araştırmalar, bu küçük parçacıkların hücrelere zarar verebileceğini, iltihaplanmaya neden olabileceğini ve bağırsak mikrobiomunu bozabileceğini gösteriyor. Ayrıca mikroplastiklere maruz kalmanın üreme sağlığını olumsuz etkileyebileceği ve kolon ve akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklarla bağlantılı olduğu da belirtiliyor.

Her gün maruz kalıyoruz! Meğer kısırlıktan kansere dek birçok hastalığa davetiye çıkarıyormuş

Hava kirliliğine yol açıyor

UC San Francisco'daki araştırmacılar, mikroplastiklerin havada bulunan partikül maddeler gibi zararlı etkiler oluşturabileceğini ve bunun hava kirliliğine yol açtığını vurguluyor. Prof. Tracey J. Woodruff, mikroplastiklerin temelde hava kirliliğine benzer etkiler yarattığını ve bu tür hava kirliliğinin insan sağlığına zarar verdiğini belirtiyor.

Her gün maruz kalıyoruz! Meğer kısırlıktan kansere dek birçok hastalığa davetiye çıkarıyormuş

PLASTİK PARÇALARININ ZAMANLA PARÇALANMASI SONUCU ORTAYA ÇIKIYOR

(Mikroplastikler iki ana kategoride inceleniyor)

BİRİNCİL VE İKİNCİL

Birincil mikroplastikler, özellikle kozmetik ürünlerinde cilt bakımı amacıyla kullanılan mikroboncuklar gibi belirli bir amaç için üretilirken ikincil mikroplastikler daha büyük plastik parçalarının zamanla parçalanması sonucu ortaya çıkıyor.

Araştırmalar, araç lastiklerinin aşınması ve yıpranmasının havada mikroplastiklerin önemli bir kaynağı olduğunu gösteriyor.

Her gün maruz kalıyoruz! Meğer kısırlıktan kansere dek birçok hastalığa davetiye çıkarıyormuş

Amerikalılar yılda yaklaşık 39.000 ila 52.000 mikroplastik parçacığı tüketiyor

Mikroplastiklerin insan vücuduna nasıl girdiği de büyük bir endişe kaynağı. İnsanlar, günlük yaşamda bu plastik parçacıkları soluyor ve yutuyor. Yapılan bir araştırmaya göre Amerikalılar yılda yaklaşık 39.000 ila 52.000 mikroplastik parçacığı tüketiyor. Ayrıca mikroplastiklere plasentada, akciğerlerde, karaciğerde, idrarda, anne sütünde ve kan örneklerinde rastlanmıştır.

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