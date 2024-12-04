Her ay 2-3 kilo vermek mi istiyorsunuz? Beslenme uzmanından daha hızlı kilo kaybı için 3 altın kural!

Ancak bu yöntemin sınırlı bir süre etkili olduğunu belirten uzman, "2-3 haftadan sonra açlık hissi ve tatlı isteği devreye giriyor. Bu da daha fazla karbonhidrat tüketimine yol açarak kaybedilen kiloları geri almanıza, hatta daha fazlasını almanıza neden olabilir." diye uyardı.