Kadraj Galeri Kadraj İkon Her ay 2-3 kilo vermek mi istiyorsunuz? Beslenme uzmanından daha hızlı kilo kaybı için 3 altın kural!

Her ay 2-3 kilo vermek mi istiyorsunuz? Beslenme uzmanından daha hızlı kilo kaybı için 3 altın kural!

Kilo vermek sadece kalori açığı oluşturmakla sınırlı olmayan bir süreci içerir. Uzmanlar dengesiz beslenme ve düzensiz alışkanlıkların kilo kaybını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Günlük öğünlerde dengeli besin gruplarına yer vermek, hareketli bir yaşam tarzını benimsemek ve vücut ritmine uygun bir uyku düzeni oluşturmak kalıcı sonuçlar için kritik öneme sahip. Bu basit ama etkili adımlarla sağlıklı bir dönüşüm süreci mümkün hale geliyor.

Giriş Tarihi: 04.12.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:29
Her ay 2-3 kilo vermek mi istiyorsunuz? Beslenme uzmanından daha hızlı kilo kaybı için 3 altın kural!

Beslenme uzmanı ve bilinçli yaşam koçu Shalini Sudhakar, sosyal medya platformlarında sağlıklı yaşam ve beslenme konularında sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Sudhakar, son yayınladığı videoda, kalori açığı oluşturmanın kilo kaybına yardımcı olabileceğini ancak bilinçli bir şekilde yapılmazsa geri tepebileceğini açıkladı. İşte Sudhakar'ın önerileriyle sürdürülebilir bir kilo kaybı için dikkat edilmesi gereken noktalar...

Her ay 2-3 kilo vermek mi istiyorsunuz? Beslenme uzmanından daha hızlı kilo kaybı için 3 altın kural!

Kalori Açığı: Fırsatlar ve Riskler

Sudhakar karbonhidrat tüketiminin azaltılmasıyla vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için yağ hücrelerine yöneldiğini, bu sayede kilo kaybı sağlandığını ifade etti.

Her ay 2-3 kilo vermek mi istiyorsunuz? Beslenme uzmanından daha hızlı kilo kaybı için 3 altın kural!

Ancak bu yöntemin sınırlı bir süre etkili olduğunu belirten uzman, "2-3 haftadan sonra açlık hissi ve tatlı isteği devreye giriyor. Bu da daha fazla karbonhidrat tüketimine yol açarak kaybedilen kiloları geri almanıza, hatta daha fazlasını almanıza neden olabilir." diye uyardı.

Her ay 2-3 kilo vermek mi istiyorsunuz? Beslenme uzmanından daha hızlı kilo kaybı için 3 altın kural!

Kilo Kaybını Kalıcı Hale Getirmek İçin 3 Adım

Sudhakar kalıcı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek için şu üç basit ama etkili adımı öneriyor:

Her ay 2-3 kilo vermek mi istiyorsunuz? Beslenme uzmanından daha hızlı kilo kaybı için 3 altın kural!

1. Protein ve Lif Tüketimini Artırın

Her öğüne 1 bardak protein ve 1 bardak sebze ekleyin. Sudhakar, "Özel diyetler yapmanıza gerek yok. Evde ailenizin yediği yemekleri tüketebilirsiniz. Ancak protein ve lif alımını asla ihmal etmeyin. Bu yaklaşım, doğal olarak karbonhidrat tüketimini azaltır ve sizi kalori açığına sokar." dedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA