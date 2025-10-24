Hangi şehirlerde BEKÇİ alımı var, başvuru şartları nedir? İŞKUR’dan KPSS’siz bekçi alımı fırsatı

Özel sektör bekçi alımları İstanbul, Ankara başta olmak üzere 33 farklı ilde yoğunlaşmış durumda olup, ilanların son başvuru tarihleri ve özel şartları şehirden şehire ve firmadan firmaya değişiklik gösteriyor. Adayların bu fırsattan yararlanmak için İŞKUR'un e-Şube sistemi üzerinden ilgili ilan numaralarını kullanarak hızlıca başvuru yapması gerekiyor.

Özel Sektör Bekçi Alımı Başvuruları ve Detayları

Özel sektördeki bekçi alımları farklı şehirlerde ve farklı son başvuru tarihleri ile İŞKUR'un açık iş ilanları sistemi üzerinden yayımlandı. Adaylar, başvuru yapmak için İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden ilgili ilan numaralarını kullanmalıdır.