Hangi şehirlerde BEKÇİ alımı var, başvuru şartları nedir? İŞKUR’dan KPSS’siz bekçi alımı fırsatı

İş arayanlar için sevindirici haber İŞKUR'dan geldi! Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın özel sektörde görevlendirilmek üzere Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile İnşaat/İşyeri Bekçisi alım ilanları yayımlandı. Farklı şehirlerdeki firmaların personel ihtiyacını karşılamak üzere açılan bu pozisyonlar, güvenlik sektöründe kariyer hedefleyen birçok adayın dikkatini çekiyor. Peki hangi şehirlerde BEKÇİ alımı var, başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR'un KPSS'siz bekçi alımı ilanlarına dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 24.10.2025 09:28
Özel sektör bekçi alımları İstanbul, Ankara başta olmak üzere 33 farklı ilde yoğunlaşmış durumda olup, ilanların son başvuru tarihleri ve özel şartları şehirden şehire ve firmadan firmaya değişiklik gösteriyor. Adayların bu fırsattan yararlanmak için İŞKUR'un e-Şube sistemi üzerinden ilgili ilan numaralarını kullanarak hızlıca başvuru yapması gerekiyor.

Özel Sektör Bekçi Alımı Başvuruları ve Detayları

Özel sektördeki bekçi alımları farklı şehirlerde ve farklı son başvuru tarihleri ile İŞKUR'un açık iş ilanları sistemi üzerinden yayımlandı. Adaylar, başvuru yapmak için İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden ilgili ilan numaralarını kullanmalıdır.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı

Özel sektör bünyesinde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak tek şehir Kütahya olarak belirtilmiştir.

Çalışma Yeri Açık Pozisyon İlan Numarası Son Başvuru Tarihi
KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ 1 00009230766 1 Kasım 2025

Başvurular, ilgili ilan numarasını kullanarak 1 Kasım 2025 tarihine kadar yapılmalıdır.


İnşaat/İşyeri Bekçisi Alımları

Çeşitli şehirlerde ise İnşaat/İşyeri Bekçisi alım ilanları bulunmaktadır. Bu alımlar için başvurular, ilanda belirtilen son başvuru tarihlerine kadar devam etmektedir.

Çalışma Yeri Açık Pozisyon İlan Numarası Son Başvuru Tarihi
NİĞDE / BOR 1 00009220395 27 Ekim 2025
TEKİRDAĞ / ÇORLU 1 00009222819 28 Ekim 2025
İSTANBUL / TUZLA 1 00009148304 28 Ekim 2025
İSTANBUL / SANCAKTEPE 1 00009225331 29 Ekim 2025

İSTANBUL / SULTANBEYLİ 1 00009223284 29 Ekim 2025
İZMİR / KEMALPAŞA 1 00009250625 30 Ekim 2025
KONYA / KARATAY 1 00009235032 30 Ekim 2025

ANKARA / KAHRAMAN KAZAN 1 00009227435 30 Ekim 2025
AYDIN / AYDIN MERKEZ 1 00009227371 30 Ekim 2025
ELAZIĞ / ELAZIĞ MERKEZ 1 00009252104 31 Ekim 2025
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY 1 00009251349 31 Ekim 2025