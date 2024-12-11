Kadraj Galeri Kadraj İkon Hamdi Ulukaya Boğaz'ın incisi Feyyaz Tokar Yalısı'nı satın alıyor! İşte Rus milyarder Abramoviç'in kiraladığı yalının değeri

Hamdi Ulukaya Boğaz'ın incisi Feyyaz Tokar Yalısı'nı satın alıyor! İşte Rus milyarder Abramoviç'in kiraladığı yalının değeri

Bir zamanlar Rus milyarder Roman Abramoviç'in kiraladığı Feyyaz Tokar Yalısı'nı ABD'de yoğurt satarak zengin olan Hamdi Ulukaya almak için harekete geçti. Hamdi Ulukaya, 2012'de ABD'de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla tanınan Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınan Feyyaz Tokar Yalısı için şuan istenen fiyat dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 11.12.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:08
Hamdi Ulukaya Boğaz’ın incisi Feyyaz Toker Yalısı’nı satın alıyor! İşte Rus milyarder Abramoviç’in kiraladığı yalının değeri

İstanbul Boğazı'nın simgelerinden biri olan Feyyaz Tokar Yalısı, bir kez daha satışa çıkarıldı.

Hamdi Ulukaya Boğaz’ın incisi Feyyaz Toker Yalısı’nı satın alıyor! İşte Rus milyarder Abramoviç’in kiraladığı yalının değeri

RUS MİLYARDER KİRALIK OTURMUŞTU
Rus milyarder Roman Abramoviç'in kiralık olarak oturduğu Feyyaz Tokar Yalısı'nı almak için ABD'deki süzme yoğurt markası Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya harekete geçti.

Hamdi Ulukaya Boğaz’ın incisi Feyyaz Toker Yalısı’nı satın alıyor! İşte Rus milyarder Abramoviç’in kiraladığı yalının değeri

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT
Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı için tam 45 milyon dolar ödeyecek.

Sabah'ta yer alan habere göre, Yalı, 2012'de ABD'de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla tanınan Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmıştı.

Hamdi Ulukaya Boğaz’ın incisi Feyyaz Toker Yalısı’nı satın alıyor! İşte Rus milyarder Abramoviç’in kiraladığı yalının değeri

YALININ İLK SAHİBİ BİLİNMİYOR

Zarif Mustafa Paşa Yalısı haremlik, selamlık ve mehtabiye köşkü olmak üzere üç ayrı bölümden meydana geliyor. Haremin bir kısmı 1918-1919 yıllarında yıkılmış, kalan bölümüne de 1971 yılında bir gemi çarpmış ve böylece harem bölümü günümüze gelememiş. Yalnızca selamlık kısmı gelmiş. Restore edilen bu bölüm iyi durumda.

Hamdi Ulukaya Boğaz’ın incisi Feyyaz Toker Yalısı’nı satın alıyor! İşte Rus milyarder Abramoviç’in kiraladığı yalının değeri

Konu ile ilgili kayıtlarda Zarif Mustafa Paşa'nın yalıyı 1848 yılında satın aldığı, ilk sahibinin kim olduğunun bilinmediği belirtiliyor. Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nın Haremlik Bölümü Ferruh Bey Yalısı olarak da bilinmekte olup, 1972 yılında gemi çarpması sonucu bugün arsa boş durumda ve 'Korunması Gereken Eski Eser' niteliğinde.

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