Hamdi Ulukaya Boğaz'ın incisi Feyyaz Tokar Yalısı'nı satın alıyor! İşte Rus milyarder Abramoviç'in kiraladığı yalının değeri
Bir zamanlar Rus milyarder Roman Abramoviç'in kiraladığı Feyyaz Tokar Yalısı'nı ABD'de yoğurt satarak zengin olan Hamdi Ulukaya almak için harekete geçti. Hamdi Ulukaya, 2012'de ABD'de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla tanınan Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınan Feyyaz Tokar Yalısı için şuan istenen fiyat dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 11.12.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:08