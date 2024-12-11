Hamdi Ulukaya Boğaz'ın incisi Feyyaz Tokar Yalısı'nı satın alıyor! İşte Rus milyarder Abramoviç'in kiraladığı yalının değeri

YALININ İLK SAHİBİ BİLİNMİYOR

Zarif Mustafa Paşa Yalısı haremlik, selamlık ve mehtabiye köşkü olmak üzere üç ayrı bölümden meydana geliyor. Haremin bir kısmı 1918-1919 yıllarında yıkılmış, kalan bölümüne de 1971 yılında bir gemi çarpmış ve böylece harem bölümü günümüze gelememiş. Yalnızca selamlık kısmı gelmiş. Restore edilen bu bölüm iyi durumda.