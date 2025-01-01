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Halkbank ve Vakıfbank'tan 1.2 milyon TL ev kredisi: İşte aylık ödenecek taksit

2025 yılında konut kredisi kullanmayı planlayan vatandaşlar için Halkbank ve Vakıfbank, faiz indirimi kararının ardından kredi geri ödeme tablosunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.01.2025 13:03 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:03
Halkbank ve Vakıfbank’tan 1.2 milyon TL ev kredisi: İşte aylık ödenecek taksit

Bu detaylar, konut almak isteyen vatandaşlar tarafından dikkatle inceleniyor. Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, özellikle ev fiyatlarının yükselmesi beklenen 2025 yılı için büyük önem taşıyor.

Halkbank ve Vakıfbank’tan 1.2 milyon TL ev kredisi: İşte aylık ödenecek taksit

Halkbank Konut Kredisi Hesaplaması:

Halkbank, 1.200.000 TL tutarında konut kredisi için 120 ay vade seçeneği sunuyor. Faiz oranı %3,4 olarak belirlenmiş. Bu durumda aylık ödeme miktarı 41.551,84 TL olarak hesaplanıyor.

Halkbank ve Vakıfbank’tan 1.2 milyon TL ev kredisi: İşte aylık ödenecek taksit

Toplam geri ödeme tutarı ise 4.986.220,80 TL'yi buluyor. Halkbank'ın sunduğu bu kredi imkanı, uzun vadeli ödeme yapmak isteyenler için uygun bir seçenek olabilir.

Halkbank ve Vakıfbank’tan 1.2 milyon TL ev kredisi: İşte aylık ödenecek taksit

Vakıfbank Konut Kredisi Detayları:

Vakıfbank ise 1.200.000 TL kredi tutarıyla benzer bir seçenek sunuyor. Burada faiz oranı %3,30 olarak belirlenmiş ve aylık ödeme tutarı 40.421,44 TL. Kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 4.850.564,81 TL.

Halkbank ve Vakıfbank’tan 1.2 milyon TL ev kredisi: İşte aylık ödenecek taksit

Vakıfbank ayrıca, kredi tahsis ücreti olarak 6.000 TL, ekspertiz ücreti olarak ise 11.000 TL talep ediyor. Bu kredinin yıllık maliyet oranı ise %48,52 olarak hesaplanmış.

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