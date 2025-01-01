Halkbank ve Vakıfbank’tan 1.2 milyon TL ev kredisi: İşte aylık ödenecek taksit

Bu detaylar, konut almak isteyen vatandaşlar tarafından dikkatle inceleniyor. Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, özellikle ev fiyatlarının yükselmesi beklenen 2025 yılı için büyük önem taşıyor. Halkbank Konut Kredisi Hesaplaması: Halkbank, 1.200.000 TL tutarında konut kredisi için 120 ay vade seçeneği sunuyor. Faiz oranı %3,4 olarak belirlenmiş. Bu durumda aylık ödeme miktarı 41.551,84 TL olarak hesaplanıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 4.986.220,80 TL'yi buluyor. Halkbank'ın sunduğu bu kredi imkanı, uzun vadeli ödeme yapmak isteyenler için uygun bir seçenek olabilir. Vakıfbank Konut Kredisi Detayları: Vakıfbank ise 1.200.000 TL kredi tutarıyla benzer bir seçenek sunuyor. Burada faiz oranı %3,30 olarak belirlenmiş ve aylık ödeme tutarı 40.421,44 TL. Kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 4.850.564,81 TL. Vakıfbank ayrıca, kredi tahsis ücreti olarak 6.000 TL, ekspertiz ücreti olarak ise 11.000 TL talep ediyor. Bu kredinin yıllık maliyet oranı ise %48,52 olarak hesaplanmış. Faiz İndirimi Etkisi: 2025 yılında faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, konut almak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu krediler cazip hale gelmiş durumda. Kredinin geri ödeme miktarlarını ve toplam ödenecek tutarları dikkatle hesaplamak, doğru kredi kararını vermek açısından önemli. Bankaların sunduğu faiz oranlarının yanında, kredi tahsis ve ekspertiz gibi ek masrafların da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Halkbank Konut Kredisi Detayları: Halkbank Vakıfbank Konut Kredisi Hesaplama: Vakıfbank Derleme: takvim.com.tr