Halit Yukay kimdir, kaç yaşında? Ünlü iş insanı Halit Yukay nerede, bulundu mu? İşte son anları...

Yukay'dan Hala İz Yok

Bölgeye intikal eden sahil güvenlik ekipleri, hem su yüzeyinde hem de su altında kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Dalış timi, parçalanmış teknede detaylı bir tarama yapmasına rağmen Halit Yukay'a dair herhangi bir ize rastlamadı. Arama kurtarma faaliyetleri; 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 deniz aracıyla gece boyunca devam etti.