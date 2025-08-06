Kadraj Galeri Kadraj İkon Halit Yukay kimdir, kaç yaşında? Ünlü iş insanı Halit Yukay nerede, bulundu mu? İşte son anları...

Halit Yukay kimdir, kaç yaşında? Ünlü iş insanı Halit Yukay nerede, bulundu mu? İşte son anları...

İş insanı Halit Yukay (43), Yunanistan'a gitmek üzere Yalova'dan hareket ettiği "Graywolf" isimli teknesiyle denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yaptığı taramada lüks tekneyi parçalanmış ve yarı batık şekilde buldu. Kayıp iş insanı için geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Peki Halit Yukay kimdir, kaç yaşında? İş insanı Halit Yukay bulundu mu? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 13:37
Halit Yukay kimdir, kaç yaşında? Ünlü iş insanı Halit Yukay nerede, bulundu mu? İşte son anları...

43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos 2025 tarihinde saat 15.10'da Yalova Setur Marina'dan, kendi özel yatı olan "Graywolf" ile Bozcaada'ya gitmek üzere tek başına denize açıldı. Ancak o andan itibaren, kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının endişelenmesi üzerine aynı gün akşam saatlerinde Sahil Güvenlik ekiplerine kayıp ihbarı yapıldı.

Halit Yukay kimdir, kaç yaşında? Ünlü iş insanı Halit Yukay nerede, bulundu mu? İşte son anları...

Yarı Batık Tekne Marmara Açıklarında Bulundu

Arama çalışmaları sürerken, 5 Ağustos Salı günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halindeki bir ticari yük gemisi, deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık durumda bir tekne fark ederek yetkililere haber verdi. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, belirtilen koordinatta tekneye ulaştı.

Halit Yukay kimdir, kaç yaşında? Ünlü iş insanı Halit Yukay nerede, bulundu mu? İşte son anları...

Ekiplerin dalış gerçekleştirdiği yarı batık teknede yapılan incelemede, motor üzerindeki seri numarasının Halit Yukay'a ait "Graywolf" isimli yatla eşleştiği tespit edildi.

Halit Yukay kimdir, kaç yaşında? Ünlü iş insanı Halit Yukay nerede, bulundu mu? İşte son anları...

Yukay'dan Hala İz Yok

Bölgeye intikal eden sahil güvenlik ekipleri, hem su yüzeyinde hem de su altında kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Dalış timi, parçalanmış teknede detaylı bir tarama yapmasına rağmen Halit Yukay'a dair herhangi bir ize rastlamadı. Arama kurtarma faaliyetleri; 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 deniz aracıyla gece boyunca devam etti.

Halit Yukay kimdir, kaç yaşında? Ünlü iş insanı Halit Yukay nerede, bulundu mu? İşte son anları...

Sinyal 17.00'de Kesildi

Halit Yukay'ın ailesi de Balıkesir'e gelerek çalışmaları yakından takip etmeye başladı. Baba Can Yukay, oğlunun cep telefonundan alınan son sinyalin 4 Ağustos günü saat 17.00'de kesildiğini ifade etti. "Muhtemelen denize düştüğü sırada telefonu sinyal vermeyi kesti. O andan sonra hiçbir iletişim sağlanamadı." dedi.