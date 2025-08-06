Halit Yukay kimdir, kaç yaşında? Ünlü iş insanı Halit Yukay nerede, bulundu mu? İşte son anları...
İş insanı Halit Yukay (43), Yunanistan'a gitmek üzere Yalova'dan hareket ettiği "Graywolf" isimli teknesiyle denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yaptığı taramada lüks tekneyi parçalanmış ve yarı batık şekilde buldu. Kayıp iş insanı için geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Peki Halit Yukay kimdir, kaç yaşında? İş insanı Halit Yukay bulundu mu? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 06.08.2025 13:37