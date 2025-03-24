Günde 24 yumurta tüketti: Kolesterol sonucu şaşırttı! Harvard’tan dünyayı sarsan deney

Harvard Üniversitesi'nde doktora yapan Dr. Nick Norwitz, yumurtayla ilgili ezber bozan bir deneye imza attı. 1 ay boyunca her gün 24 yumurta yiyen bilim insanı, kolesterol gerçeğini yeniden yazdı. İşte tartışma yaratan deneyin dikkat çeken sonuçları... 🧪 'Günde 24 yumurta' deneyinin arkasındaki isim: Dr. Nick Norwitz Harvard Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdüren Dr. Nick Norwitz, yumurta tüketiminin kolesterol üzerindeki etkilerini daha yakından anlamak için sıra dışı bir deneye başladı. Bir ay boyunca her gün tam 24 yumurta tüketen Norwitz, toplamda 720 yumurta yedi. Deneyin amacı; yıllardır halk arasında konuşulan 'yumurta kolesterolü yükseltir' söylemini bilimsel olarak test etmekti. 📉 LDL KOLESTEROLDE ŞOK DÜŞÜŞ: YÜZDE 18 AZALDI! Deneyin sonunda çıkan sonuçlar, bugüne kadar bilinenlerin tam tersiydi. Dr. Norwitz'in paylaştığı verilere göre, vücudundaki 'kötü kolesterol' olarak bilinen LDL seviyesi yüzde 18 oranında düştü. Bu durum, yumurta tüketiminin sanılanın aksine kolesterolü yükseltmek yerine düşürebileceğini ortaya koydu. 🧬 BİLİMSEL AÇIKLAMASI NE? Uzmanlara göre bu sonuç, bağırsak hücrelerinden salınan kolesin hormonu ile bağlantılı olabilir. Kolesin, karaciğere daha az LDL üretmesi yönünde sinyal gönderiyor. Bu da aşırı yumurta tüketiminin neden LDL'yi düşürdüğüne dair bir ipucu olabilir. ⚠️ UYARI GELDİ: HER BÜNYEYE UYGUN DEĞİL Dr. Norwitz'in deneyine rağmen, uzmanlar bu tarz ekstrem beslenme biçimlerinin herkes için uygun olmadığını vurguluyor. Özellikle kolesterol problemi yaşayan bireylerin yumurta tüketimini artırmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor. 💬 DR. NORWİTZ NE DEDİ? 'Yıllardır yumurtadan kaçınıyoruz ama bilimsel verilerle konuşmak gerekirse, yumurtanın günah keçisi ilan edilmesi pek doğru görünmüyor. Elbette her birey farklı tepki verebilir ama bu deney, tekrar düşünmemiz gerektiğini gösteriyor.' 📚 BİLİM DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI Dr. Norwitz'in bu sıra dışı deneyi, hem sosyal medyada hem de akademik çevrelerde geniş yankı buldu. Kimileri bulguları desteklerken, kimileri bu kadar yüksek dozda tüketimin potansiyel risklerine dikkat çekti. Ancak kesin olan şu ki; bu deney, yumurta ve kolesterol ilişkisine bakışımızı yeniden şekillendirebilir. Fotoğraflar: Takvim Fotoğrf Arşivi