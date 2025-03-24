Günde 24 yumurta tüketti: Kolesterol sonucu şaşırttı! Harvard’tan dünyayı sarsan deney

🧬 BİLİMSEL AÇIKLAMASI NE?

Uzmanlara göre bu sonuç, bağırsak hücrelerinden salınan kolesin hormonu ile bağlantılı olabilir. Kolesin, karaciğere daha az LDL üretmesi yönünde sinyal gönderiyor. Bu da aşırı yumurta tüketiminin neden LDL'yi düşürdüğüne dair bir ipucu olabilir.