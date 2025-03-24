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Günde 24 yumurta tüketti: Kolesterol sonucu şaşırttı! Harvard'tan dünyayı sarsan deney

Harvard Üniversitesi'nde doktora yapan bir bilim insanı gerçekleştirdiği sıra dışı deneyle yumurta ve kolesterol ilişkisine dair dikkat çeken sonuçlara ulaştı.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 16:40
Günde 24 yumurta tüketti: Kolesterol sonucu şaşırttı! Harvard’tan dünyayı sarsan deney

Harvard Üniversitesi'nde doktora yapan Dr. Nick Norwitz, yumurtayla ilgili ezber bozan bir deneye imza attı. 1 ay boyunca her gün 24 yumurta yiyen bilim insanı, kolesterol gerçeğini yeniden yazdı. İşte tartışma yaratan deneyin dikkat çeken sonuçları...

Günde 24 yumurta tüketti: Kolesterol sonucu şaşırttı! Harvard’tan dünyayı sarsan deney

🧪 "Günde 24 yumurta" deneyinin arkasındaki isim: Dr. Nick Norwitz

Harvard Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdüren Dr. Nick Norwitz, yumurta tüketiminin kolesterol üzerindeki etkilerini daha yakından anlamak için sıra dışı bir deneye başladı. Bir ay boyunca her gün tam 24 yumurta tüketen Norwitz, toplamda 720 yumurta yedi.

Deneyin amacı; yıllardır halk arasında konuşulan "yumurta kolesterolü yükseltir" söylemini bilimsel olarak test etmekti.

Günde 24 yumurta tüketti: Kolesterol sonucu şaşırttı! Harvard’tan dünyayı sarsan deney

📉 LDL KOLESTEROLDE ŞOK DÜŞÜŞ: YÜZDE 18 AZALDI!

Deneyin sonunda çıkan sonuçlar, bugüne kadar bilinenlerin tam tersiydi. Dr. Norwitz'in paylaştığı verilere göre, vücudundaki "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL seviyesi yüzde 18 oranında düştü.

Bu durum, yumurta tüketiminin sanılanın aksine kolesterolü yükseltmek yerine düşürebileceğini ortaya koydu.

Günde 24 yumurta tüketti: Kolesterol sonucu şaşırttı! Harvard’tan dünyayı sarsan deney

🧬 BİLİMSEL AÇIKLAMASI NE?

Uzmanlara göre bu sonuç, bağırsak hücrelerinden salınan kolesin hormonu ile bağlantılı olabilir. Kolesin, karaciğere daha az LDL üretmesi yönünde sinyal gönderiyor. Bu da aşırı yumurta tüketiminin neden LDL'yi düşürdüğüne dair bir ipucu olabilir.

Günde 24 yumurta tüketti: Kolesterol sonucu şaşırttı! Harvard’tan dünyayı sarsan deney

⚠️ UYARI GELDİ: HER BÜNYEYE UYGUN DEĞİL

Dr. Norwitz'in deneyine rağmen, uzmanlar bu tarz ekstrem beslenme biçimlerinin herkes için uygun olmadığını vurguluyor. Özellikle kolesterol problemi yaşayan bireylerin yumurta tüketimini artırmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor.