Görünüşüne Aldanmayın! Sofradaki En Tehlikeli Şey Belli Oldu...

📌 NEDEN BEYAZ EKMEK BU KADAR ZARARLI?

Uzman diyetisyen Dr. Helena Morris'e göre (2024), beyaz ekmek tüketildiğinde kan şekerinde ani yükselişler ve düşüşler yaşanıyor. Bu da kişide kısa sürede açlık hissi yaratıyor ve fazla yeme eğilimine neden oluyor. Üstelik raf ömrünü uzatmak için kullanılan katkı maddeleri, bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor.