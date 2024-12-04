Gönül Dağı'nda rüzgarı tersine döndürecek karar! Pılısını pırtısını toplayıp gidiyorlar
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 5. sezonuyla izleyicilerine yine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Gedelli kasabasının sıcak atmosferinde geçen hikayesiyle gönülleri kazanan dizi her hafta ekrana gelen yeni bölümleri ve fragmanlarıyla gündem oluyor. Son bölümde Amcaoğulları Ramot'un yarışmaya katılması için büyük bir çaba gösterirken bu gelişme izleyicilerin dikkatini çekti.
Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:10