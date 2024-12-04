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Gönül Dağı'nda rüzgarı tersine döndürecek karar! Pılısını pırtısını toplayıp gidiyorlar

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 5. sezonuyla izleyicilerine yine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Gedelli kasabasının sıcak atmosferinde geçen hikayesiyle gönülleri kazanan dizi her hafta ekrana gelen yeni bölümleri ve fragmanlarıyla gündem oluyor. Son bölümde Amcaoğulları Ramot'un yarışmaya katılması için büyük bir çaba gösterirken bu gelişme izleyicilerin dikkatini çekti.

Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:10
Gönül Dağı’ndaki sürpriz değişikliğe hazır olun!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Gedelli kasabasının sıcak atmosferinde geçen hikaye, karakterlerin yaşadığı içtenlikli anlar ve eğlenceli olaylarla izleyenlerin gönlünde taht kuruyor.

Gönül Dağı’ndaki sürpriz değişikliğe hazır olun!

Dizinin 155. bölümünün ardından 156. bölüm fragmanı da yayınlandı ve izleyicilere keyifli anlar vadetti.

Gönül Dağı’ndaki sürpriz değişikliğe hazır olun!

Selami'nin Tokat Macerası

Yeni bölümde Selami bir düğünde şarkı söylemesi için özel olarak Tokat'a davet edilir.

Gönül Dağı’ndaki sürpriz değişikliğe hazır olun!

Bu davet üzerine Taner, Ramazan, Veysel ve eşleri yola koyulurlar. Yolda ve Tokat'ta başlarına gelen eğlenceli olaylar izleyicilere kahkaha dolu anlar sunacak.

Gönül Dağı’ndaki sürpriz değişikliğe hazır olun!

Kahkaha ve Sıcak Anlar

Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanında yolculuk sırasında yaşanacak komik anlar ve Tokat'ta gelişen sürpriz olaylar öne çıkıyor.

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