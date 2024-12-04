Gönül Dağı'nda rüzgarı tersine döndürecek karar! Pılısını pırtısını toplayıp gidiyorlar

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Gedelli kasabasının sıcak atmosferinde geçen hikaye, karakterlerin yaşadığı içtenlikli anlar ve eğlenceli olaylarla izleyenlerin gönlünde taht kuruyor.