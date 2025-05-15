GİB 40 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İl Göç Uzman Yardımcısı alımı şartları neler?

Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların sınava katılabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak,

01 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve sonrası doğumlular),

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'nden mezun olmak ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olmak,

KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36 veya KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak,

Yapılacak sıralamada en yüksek puandan başlanarak alınacak kişi sayısının 20 katı aday arasına girmek.