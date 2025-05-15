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GİB 40 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İl Göç Uzman Yardımcısı alımı şartları neler?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 40 İl Göç Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Memur olma hayali kuran binlerce aday bu gelişmeyle birlikte başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya koyuldu. İşte başvuru şartları ve detaylar.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 13:32
GİB 40 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İl Göç Uzman Yardımcısı alımı şartları neler?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 40 İl Göç Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı düzenleyeceğini duyurdu. Yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacak sınavla ilgili detaylar belli oldu. Adaylar şimdiden "Başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?" sorularını araştırmaya başladı. İşte başvuru şartlarından sınav tarihine kadar merak edilen tüm bilgiler…

GİB 40 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İl Göç Uzman Yardımcısı alımı şartları neler?

Kadro Detayları: Hangi Pozisyona Alım Yapılacak?

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev yapmak üzere 8. ve 9. derecelerden toplam 40 İl Göç Uzman Yardımcısı istihdam edilecek. Alım süreci, 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği esas alınarak yürütülecek.

GİB 40 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İl Göç Uzman Yardımcısı alımı şartları neler?

Sınav Süreci: Yazılı ve Sözlü Olarak İki Aşamada Yapılacak

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü Ankara'da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek. Sınav süresi 120 dakika olacak ve saat 10:00'da başlayacak. Sözlü sınav ise daha sonra, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek bir tarihte yapılacak.

GİB 40 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İl Göç Uzman Yardımcısı alımı şartları neler?

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 15 Mayıs 2025 saat 10:00 ile 20 Mayıs 2025 saat 23:59 arasında e-Devlet Kapısı üzerinden Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla yapılabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, e-Devlet sisteminden mezuniyet ve KPSS bilgilerini otomatik olarak paylaşabilecek; eksik bilgilerin ise sistem üzerinden manuel olarak yüklenmesi gerekecek.

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GİB 40 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İl Göç Uzman Yardımcısı alımı şartları neler?

Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların sınava katılabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak,

01 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve sonrası doğumlular),

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'nden mezun olmak ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olmak,

KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36 veya KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak,

Yapılacak sıralamada en yüksek puandan başlanarak alınacak kişi sayısının 20 katı aday arasına girmek.