Gardiyan alımı ne zaman yapılacak? İnfaz Koruma Memuru alımı bu sene olacak mı, son durum ne? KPSS taban puanları...
Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen infaz koruma memuru (gardiyan) alımları '2024 yılında yapılacak mı' sorusu birçok adayın gündeminde yer alıyor. Kamuya personel alımları genellikle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda planlanırken geçtiğimiz yıllardaki alım kriterleri ve süreçleri adaylar için rehber niteliği taşıyor.
Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 07:50