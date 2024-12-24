Gardiyan alımı ne zaman yapılacak? İnfaz Koruma Memuru alımı bu sene olacak mı, son durum ne? KPSS taban puanları...

Başvuru Şartları Nelerdir?

KPSS puanına ek olarak, infaz koruma memuru alımları için adayların aşağıdaki özel şartları da karşılaması gerekiyor:

Türk Vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Herhangi bir hapis cezası veya affa uğramış suçtan dolayı engel teşkil eden bir durum bulunmamak.

Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık şartlarını taşımak.