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Gardiyan alımı ne zaman yapılacak? İnfaz Koruma Memuru alımı bu sene olacak mı, son durum ne? KPSS taban puanları...

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen infaz koruma memuru (gardiyan) alımları '2024 yılında yapılacak mı' sorusu birçok adayın gündeminde yer alıyor. Kamuya personel alımları genellikle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda planlanırken geçtiğimiz yıllardaki alım kriterleri ve süreçleri adaylar için rehber niteliği taşıyor.

Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 07:50
Gardiyan alımı ne zaman yapılacak? İnfaz Koruma Memuru alımı bu sene olacak mı, son durum ne? KPSS taban puanları...

Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı infaz koruma memuru (gardiyan) alımıyla ilgili merak edilen detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi bir tarih açıklaması henüz yapılmamış olsa da, başvuru süreci ve şartlarına dair bilgiler şimdiden ilgi odağı olmuş durumda. İşte infaz koruma memuru alımları hakkında bilinmesi gerekenler.

Gardiyan alımı ne zaman yapılacak? İnfaz Koruma Memuru alımı bu sene olacak mı, son durum ne? KPSS taban puanları...

Başvuru Tarihi Henüz Belli Değil

2024 yılında yapılacak infaz koruma memuru alımları için Adalet Bakanlığı tarafından henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Adayların, Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

Gardiyan alımı ne zaman yapılacak? İnfaz Koruma Memuru alımı bu sene olacak mı, son durum ne? KPSS taban puanları...

KPSS Puan Türü ve Taban Puanlar

İnfaz koruma memuru alımlarında, KPSS puanı belirleyici bir rol oynuyor. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara göre, 2024 yılında da başvuru yapacak adaylardan aşağıdaki puan türlerinde en az 70 puan alınması bekleniyor:

Lisans mezunları: KPSSP3
Önlisans mezunları: KPSSP93
Ortaöğretim (Lise) mezunları: KPSSP94

Bu puan türlerinden yeterli puanı alan adaylar başvurular için gerekli ilk şartı sağlamış olacak.

Gardiyan alımı ne zaman yapılacak? İnfaz Koruma Memuru alımı bu sene olacak mı, son durum ne? KPSS taban puanları...

Başvuru Şartları Nelerdir?

KPSS puanına ek olarak, infaz koruma memuru alımları için adayların aşağıdaki özel şartları da karşılaması gerekiyor:

Türk Vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum olmamak.
Herhangi bir hapis cezası veya affa uğramış suçtan dolayı engel teşkil eden bir durum bulunmamak.
Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık şartlarını taşımak.

Gardiyan alımı ne zaman yapılacak? İnfaz Koruma Memuru alımı bu sene olacak mı, son durum ne? KPSS taban puanları...

Yaş Sınırı: 30 Yaşını Geçmemek

İnfaz koruma memuru alımları için yaş sınırı da önemli bir kriter. 2024 yılı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olan adaylar başvuru yapabilecek. Yani, 1992 yılı ve sonrasında doğmuş olanlar, yaş kriterini sağlamış sayılacak.

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