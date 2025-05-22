Formu dolduran 4C, SSK ve Bağ-Kur'luya 4.000 TL ikramiye hazır! 15.5 milyon emekli listeye alındı
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Hem mevcut emekliler hem de ilk defa emeklilik başvurusu yapacak olan vatandaşlar için ikramiye süreciyle ilgili önemli detaylar belli olmaya başladı. İşte Kurban Bayramı ikramiyesi için en çok merak edilen sorular ve cevapları.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:31