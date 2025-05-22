Kadraj Galeri Kadraj İkon Formu dolduran 4C, SSK ve Bağ-Kur'luya 4.000 TL ikramiye hazır! 15.5 milyon emekli listeye alındı

Formu dolduran 4C, SSK ve Bağ-Kur'luya 4.000 TL ikramiye hazır! 15.5 milyon emekli listeye alındı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Hem mevcut emekliler hem de ilk defa emeklilik başvurusu yapacak olan vatandaşlar için ikramiye süreciyle ilgili önemli detaylar belli olmaya başladı. İşte Kurban Bayramı ikramiyesi için en çok merak edilen sorular ve cevapları.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:31
15.5 milyon emekli listeye alındı! Dilekçesini veren 4C, SSK ve Bağ-Kur’luya 4.000 TL ikramiye hazır

Kurban Bayramı yaklaşırken, emekliler başta olmak üzere yaklaşık 15.5 milyon kişinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan Bayramı'nda zamlı olarak ödenen ikramiyelerin ikincisi için geri sayım resmen başladı. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere, ne zaman ve ne kadar ödenecek? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları.

15.5 milyon emekli listeye alındı! Dilekçesini veren 4C, SSK ve Bağ-Kur’luya 4.000 TL ikramiye hazır

Kimler İkramiye Alacak?

Kurban Bayramı'nın denk geldiği haziran ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye ödenecek.

15.5 milyon emekli listeye alındı! Dilekçesini veren 4C, SSK ve Bağ-Kur’luya 4.000 TL ikramiye hazır

Bunun yanı sıra, SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve bu kişilerin hak sahipleri de ödeme kapsamına dahil olacak.

15.5 milyon emekli listeye alındı! Dilekçesini veren 4C, SSK ve Bağ-Kur’luya 4.000 TL ikramiye hazır

Kim, Ne Kadar Alacak?

2025 yılı itibarıyla ikramiye tutarı 4.000 TL olarak belirlendi.

15.5 milyon emekli listeye alındı! Dilekçesini veren 4C, SSK ve Bağ-Kur’luya 4.000 TL ikramiye hazır

Ödeme miktarı alınan aylığın oranına göre değişiklik gösterebiliyor:

Eşinden ölüm aylığı alan kişi, aylık oranı yüzde 75 ise 3.000 TL, yüzde 50 ise 2.000 TL alacak.

Anne ya da babadan ölüm aylığı alanlar ise yüzde 25 oranına göre 1.000 TL ikramiye alacak.