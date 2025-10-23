Kadraj Galeri Kadraj İkon Ford, Tesla, Chery, MG ve BYD alacaklar dikkat: Kasım ayında devreye girecek! Fiyatları düşmesi...

Sıfır kilometre otomobil hayali kuranlar ve yatırım yapmak isteyenler dikkat! Türkiye otomobil pazarında sular duruluyor ve Kasım ayında önemli bir fiyat düşüş dalgası bekleniyor. Çin ve ABD menşeli ithal araçlara yönelik hayata geçirilecek yeni vergi düzenlemeleri, piyasada büyük bir hareketlilik yaratmaya hazırlanıyor. Bu stratejik değişiklik, hem otomobil kullanıcıları hem de yatırımcılar için büyük bir alım fırsatı sunuyor. İşte otomobil piyasasını baştan yazacak o kritik düzenlemenin tüm detayları!

Giriş Tarihi: 23.10.2025 08:26
Kasım 2025'te otomobil fiyatları düşüyor. Çin ve ABD'den ithal edilen araçlarda ek gümrük vergileri azalıyor. BYD, Chery, Tesla ve Ford modellerinde yüzde 25-35 indirim bekleniyor.

Otomobil ithalatına ilişkin yeni düzenleme 22 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Japon otomobillerine ek gümrük vergisi artışı planlanırken, ABD ve Çin'den ithal edilen araçlarda ek gümrük vergilerinde düşüş yaşanacak.

Çin ve ABD'den İthal Araçlarda İndirim

Çin ve ABD menşeli araçların fiyatlarında dikkat çekici düşüşler bekleniyor. ABD'ye uygulanan yüzde 70'e varan ek vergi yüzde 35'e, Çin'e uygulanan yüzde 50'lik ek vergi ise yüzde 30 seviyelerine çekiliyor.

Bu değişiklik, özellikle Çin ve ABD'den ithal edilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin fiyatlarını doğrudan etkileyecek.

Hangi Markalar Fiyat İndirimi Yapacak?

Çin'de üretilen içten yanmalı motorlu otomobillerin gümrük vergisi azaldı. Bu kapsamda Chery, MG ve BYD gibi markaların bazı modellerinde fiyat düşüşü öngörülüyor.