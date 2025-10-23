Ford, Tesla, Chery, MG ve BYD alacaklar dikkat: Kasım ayında devreye girecek! Fiyatları düşmesi...
Sıfır kilometre otomobil hayali kuranlar ve yatırım yapmak isteyenler dikkat! Türkiye otomobil pazarında sular duruluyor ve Kasım ayında önemli bir fiyat düşüş dalgası bekleniyor. Çin ve ABD menşeli ithal araçlara yönelik hayata geçirilecek yeni vergi düzenlemeleri, piyasada büyük bir hareketlilik yaratmaya hazırlanıyor. Bu stratejik değişiklik, hem otomobil kullanıcıları hem de yatırımcılar için büyük bir alım fırsatı sunuyor. İşte otomobil piyasasını baştan yazacak o kritik düzenlemenin tüm detayları!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 08:26