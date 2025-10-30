Fırtına öncesi altın vurgusu! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin: Gram altın o tarihte patlamaya hazırlanıyor!
Küresel piyasalar Dünya Bankası'nın (DB) yayımladığı son Emtia Piyasaları Görünüm Raporu ile adeta sarsıldı. Bankanın, enerji ve tarım fiyatlarında ciddi bir düşüş beklediği raporda, altın için yaptığı 'yükseliş sürecek' öngörüsü tüm dikkatleri üzerine çekti. Geleneksel emtia piyasaları için düşüş sinyali veren DB altının bir kez daha 'güvenli liman' rolünü perçinlediğini ilan etti.
Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 09:49