Fırtına öncesi altın vurgusu! Dünya Bankası’ndan kritik tahmin: Gram altın o tarihte patlamaya hazırlanıyor!

Küresel piyasalar Dünya Bankası'nın (DB) yayımladığı son Emtia Piyasaları Görünüm Raporu ile adeta sarsıldı. Bankanın, enerji ve tarım fiyatlarında ciddi bir düşüş beklediği raporda, altın için yaptığı 'yükseliş sürecek' öngörüsü tüm dikkatleri üzerine çekti. Geleneksel emtia piyasaları için düşüş sinyali veren DB altının bir kez daha 'güvenli liman' rolünü perçinlediğini ilan etti.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 09:49
Dünya Bankası küresel emtia fiyatlarının 2026 yılında son altı yılın en düşük seviyesine inmesini beklerken, kıymetli metalleri bu düşüşün dışında tuttu. Altının yüksek talep, merkez bankalarının rekor alımları ve artan jeopolitik riskler nedeniyle yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Banka, altın fiyatlarının 2025 yılında %42 artacağını, 2026'da ise ek %5 daha yükseleceğini öngörüyor. Bu, altının 2015-2019 ortalamasının neredeyse iki katına çıkacağı anlamına geliyor.

📈 Altın İçin Rekor Beklentisi: Rakamlar Ne Söylüyor?

Dünya Bankası'nın tahminleri altın yatırımcılarını heyecanlandıracak nitelikte. Raporda öne çıkan altın fiyatları beklentileri şöyle:

2025 Yükselişi: Altın fiyatlarının 2025 yılında yüzde 42 oranında artması bekleniyor.

2026'da Devam: Yükseliş 2026'da da sürecek ve yüzde 5 daha artacak.

Tarihi Seviye: Bu artışlarla birlikte altın, 2015-2019 ortalamasının neredeyse iki katına çıkacak. Gümüş fiyatlarının da bu yıl %34, 2026'da ise %8 artarak rekor ortalamalara ulaşması öngörülüyor.

Petrol ve Genel Emtia Fiyatlarında Düşüş Beklentisi

Rapora göre, enerji fiyatları ve diğer emtialar için durum farklı. Dünya Bankası, zayıf küresel büyüme ve artan petrol fazlası nedeniyle genel emtia fiyatlarının hem bu yıl hem de gelecek yıl yüzde 7 gerileyeceğini öngörüyor.