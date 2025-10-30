Fırtına öncesi altın vurgusu! Dünya Bankası’ndan kritik tahmin: Gram altın o tarihte patlamaya hazırlanıyor!

Petrol ve Genel Emtia Fiyatlarında Düşüş Beklentisi

Rapora göre, enerji fiyatları ve diğer emtialar için durum farklı. Dünya Bankası, zayıf küresel büyüme ve artan petrol fazlası nedeniyle genel emtia fiyatlarının hem bu yıl hem de gelecek yıl yüzde 7 gerileyeceğini öngörüyor.