Fiat faizi boş verin dedi! Aylık 16 bin TL taksitle Egea satışını duyurdu!

Fiat, Aralık ayında otomotiv sahibi olmak isteyenleri mutlu edecek bir kampanya haberi duyurdu. Kampanya kapsamında faizsiz ve taksitli ödeme seçeneğiyle Fiat Egea satışına başlandığı paylaşıldı. Ayrıca kampanya sürecinde aylık 16 bin TL taksit imkanı sunuluyor. İşte kampanya ve fiyat listesi hakkında tüm merak edilenler...