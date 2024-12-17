Fiat faizi boş verin dedi! Aylık 16 bin TL taksitle Egea satışını duyurdu!

17 ARALIK İTİBARIYLA FİAT EGEA SEDAN EASY GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP
Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.004.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 889.900 TL
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Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP
Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.168.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.014.900 TL
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Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR
Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.044.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 924.900 TL
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Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP GSR
Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.282.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: -
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Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.400.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: -
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Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.457.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.380.900 TL