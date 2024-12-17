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Fiat faizi boş verin dedi! Aylık 16 bin TL taksitle Egea satışını duyurdu!

Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından uygun fiyatlı modeller ve ödeme koşulları araştırılıyor. Bu noktada Fiat aylık 16 bin TL taksitle üstelik faiz koşulsuz Egea satışını duyurdu. İşte kampanyaya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2024 16:29 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:29
Fiat faizi boş verin dedi! Aylık 16 bin TL taksitle Egea satışını duyurdu!

Fiat, Aralık ayında otomotiv sahibi olmak isteyenleri mutlu edecek bir kampanya haberi duyurdu. Kampanya kapsamında faizsiz ve taksitli ödeme seçeneğiyle Fiat Egea satışına başlandığı paylaşıldı. Ayrıca kampanya sürecinde aylık 16 bin TL taksit imkanı sunuluyor. İşte kampanya ve fiyat listesi hakkında tüm merak edilenler...

Fiat faizi boş verin dedi! Aylık 16 bin TL taksitle Egea satışını duyurdu!

Kampanya hangi modeller için geçerli olacak?

Kampanya kapsamında belirtilen 924.900 TL fiyat, Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR modellerde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim uygulanmış şekildedir. Mevcut fiyat metalik renk ve ekstra donanımları içermemektedir.

Kampanya kapsamındaki indirim oranları ve indirim tutarları araç modeli ve donanımlarına göre yeniden fiyatlandırmaya tabi tutulur. 0% faizli kredi kampanyası; Egea modellerinde 1.4 Fire 95 HP ve 1.6 Mjet 130 HP manuel araçlar için geçerlidir.

Fiat faizi boş verin dedi! Aylık 16 bin TL taksitle Egea satışını duyurdu!

Kampanya ne kadar sürecek?

Kampanya 03.12.2024 - 03.01.2025 tarihleri arasında 0 km 2024 yılı Egea modellerinde sınırlı sayı için geçerlidir.

Fiat faizi boş verin dedi! Aylık 16 bin TL taksitle Egea satışını duyurdu!

17 ARALIK İTİBARIYLA FİAT EGEA SEDAN EASY GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP

Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.004.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 889.900 TL

Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP

Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.168.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.014.900 TL

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR

Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.044.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 924.900 TL

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP GSR

Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.282.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: -

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR

Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.400.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: -

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.457.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.380.900 TL

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