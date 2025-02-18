Faizler düştü! 1 milyon TL konut kredisi için banka banka ödeme tablosu
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için konut kredisi faiz oranlarındaki değişimler büyük önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikaları ve piyasa koşullarındaki dalgalanmalar, konut kredisi faiz oranlarında zaman zaman değişikliklere neden oluyor. Son dönemde, faiz oranlarında sınırlı da olsa bir düşüş trendi dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:25 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:25