Faizler düştü! 1 milyon TL konut kredisi için banka banka ödeme tablosu

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için konut kredisi faiz oranlarındaki değişimler büyük önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları ve piyasa koşulları doğrultusunda şekillenen konut kredisi faizlerinde son günlerde dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Özellikle 1 milyon TL konut kredisi çekmeyi planlayanlar için en uygun faiz oranlarını ve aylık ödeme tablolarını araştırdık.