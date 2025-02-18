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Faizler düştü! 1 milyon TL konut kredisi için banka banka ödeme tablosu

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için konut kredisi faiz oranlarındaki değişimler büyük önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikaları ve piyasa koşullarındaki dalgalanmalar, konut kredisi faiz oranlarında zaman zaman değişikliklere neden oluyor. Son dönemde, faiz oranlarında sınırlı da olsa bir düşüş trendi dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 19:25 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:25
Faizler düştü! 1 milyon TL konut kredisi için banka banka ödeme tablosu

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için konut kredisi faiz oranlarındaki değişimler büyük önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları ve piyasa koşulları doğrultusunda şekillenen konut kredisi faizlerinde son günlerde dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Özellikle 1 milyon TL konut kredisi çekmeyi planlayanlar için en uygun faiz oranlarını ve aylık ödeme tablolarını araştırdık.

Faizler düştü! 1 milyon TL konut kredisi için banka banka ödeme tablosu

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NEDİR?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararları sonrasında bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik gözlemleniyor. En düşük oran, %2,85 seviyesine kadar geriledi. İşte bankalardaki son gelişmeler:

Faizler düştü! 1 milyon TL konut kredisi için banka banka ödeme tablosu

5 YIL VADELİ KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDE EN DÜŞÜK ORANLAR

Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları incelendiğinde, 5 yıl (60 ay) vade seçeneğinde en dikkat çekici oranlar şu şekilde sıralanıyor:

  • 🏦 QNB Finansbank: %2,84
  • 🏦 Akbank: %2,85
  • 🏦 İş Bankası: %2,85

Faizler düştü! 1 milyon TL konut kredisi için banka banka ödeme tablosu

🏠 1.000.000 TL 120 AY VADELİ KONUT KREDİLERİ

🔹 🏦 Akbank - İlk Evim Konut Kredisi
💰 Faiz Oranı: %2,85
📆 Aylık Taksit: 29.512,73 TL
💳 Toplam Ödeme: 3.569.287 TL

Faizler düştü! 1 milyon TL konut kredisi için banka banka ödeme tablosu

🔹 🏦 Garanti BBVA - Konut Kredisi
💰 Faiz Oranı: %2,88
📆 Aylık Taksit: 29.786,99 TL
💳 Toplam Ödeme: 3.606.293 TL

🔹 🏦 TEB - Türk Ekonomi Bankası - Konut Kredisi
💰 Faiz Oranı: %2,83
📆 Aylık Taksit: 29.330,23 TL
💳 Toplam Ödeme: 3.544.644 TL