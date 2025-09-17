EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI 2025: ABD Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Eylül 2025’te sürpriz adım

Doların seyrini, borsaların yönünü ve küresel sermayeyi etkileyecek karar belli oldu. Fed, uzun süredir beklenen faiz adımını attı. Kararın detayları, önümüzdeki dönemin ekonomik rotasını belirleyecek nitelikte. FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI: İLK İNDİRİM 2025'TE GELDİ ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının altıncı toplantısında merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Açıklamaya göre, politika faizi 25 baz puan indirilerek yüzde 4,00-4,25 aralığına çekildi. Böylece Fed, uzun süredir sürdürdüğü 'bekle-gör' politikasının ardından bu yılın ilk faiz indirimini gerçekleştirmiş oldu. 📰 FED'DEN 2025'İN İLK ADIMI Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2024 yılında aralık ve kasım aylarında 25'er baz puan, eylül ayında ise 50 baz puanlık indirim kararları almıştı. Ancak 2025'in başından bu yana faiz oranlarını sabit tutarak piyasalarda belirsizlik yaratmıştı. Bugün alınan karar, Fed'in ekonomik göstergelerdeki yavaşlamaya karşı yeni bir gevşeme sürecine girebileceğine işaret ediyor. 📰 PİYASALAR KARARI BEKLİYORDU Uzmanlara göre bu adım, ABD ekonomisinde büyüme hızının yavaşlaması ve enflasyonda gözlenen gerilemenin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Piyasalar, Fed'in bu yıl içinde daha fazla indirim yapıp yapmayacağını yakından takip edecek. 📰 TÜRKİYE VE KÜRESEL ETKİLER Faiz kararının yalnızca ABD değil, küresel piyasalar üzerinde de etkili olması bekleniyor. Doların diğer para birimleri karşısındaki hareketi, gelişmekte olan ülkelerin kurları üzerinde baskı yaratabilir. Türkiye gibi dış finansmana ihtiyaç duyan ülkeler için Fed'in faiz indirimleri, sermaye akımlarını yeniden şekillendirebilir.