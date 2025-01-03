Evde bakım maaşı 2025: Ocak zammı ile güncel maaş ve yeni oranlar

Evde Bakım Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Evde bakım yardımı, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran önemli bir destek sunuyor. Ancak, bu yardımdan yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Engelli bireylerin evde bakım yardımına başvurabilmesi için şu koşullar aranıyor: