Evde bakım maaşı 2025: Ocak zammı ile güncel maaş ve yeni oranlar
2025 yılı memur maaş zammı evde bakım maaşı ve diğer sosyal yardımları doğrudan etkileyecek. 3 Ocak ayında açıklanan memur maaşı zammı milyonlarca kamu çalışanının yanı sıra evde bakım desteği ve diğer sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlar için de büyük önem taşıyor. Evde bakım maaşı her yıl memur maaş katsayısına göre güncelleniyor ve bu yılki artış zamlı maaşlarla birlikte hak sahiplerine yansıyacak.
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:55