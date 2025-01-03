Kadraj Galeri Kadraj İkon Evde bakım maaşı 2025: Ocak zammı ile güncel maaş ve yeni oranlar

Evde bakım maaşı 2025: Ocak zammı ile güncel maaş ve yeni oranlar

2025 yılı memur maaş zammı evde bakım maaşı ve diğer sosyal yardımları doğrudan etkileyecek. 3 Ocak ayında açıklanan memur maaşı zammı milyonlarca kamu çalışanının yanı sıra evde bakım desteği ve diğer sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlar için de büyük önem taşıyor. Evde bakım maaşı her yıl memur maaş katsayısına göre güncelleniyor ve bu yılki artış zamlı maaşlarla birlikte hak sahiplerine yansıyacak.

Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:55
Evde bakım maaşı 2025: Ocak zammı ile güncel maaş ve yeni oranlar

Evde bakım maaşı her yıl memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. Memur maaşlarına yapılacak yüzde oranındaki artış, engelli bireylerin evde bakım maaşlarını da etkiliyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından evde bakım maaşındaki artış oranı netleşecek.

Evde bakım maaşı 2025: Ocak zammı ile güncel maaş ve yeni oranlar

2025 Zamlı Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Olacak?

2025 yılı için memur ve emekli maaş zammı, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak olan TÜİK enflasyon verilerine bağlı olarak netleşecek. Bu verilerin ardından, evde bakım maaşı da memur maaş katsayısındaki artış oranında güncellenecek.

Evde bakım maaşı 2025: Ocak zammı ile güncel maaş ve yeni oranlar

Evde Bakım Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Evde bakım yardımı, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran önemli bir destek sunuyor. Ancak, bu yardımdan yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Engelli bireylerin evde bakım yardımına başvurabilmesi için şu koşullar aranıyor:

Evde bakım maaşı 2025: Ocak zammı ile güncel maaş ve yeni oranlar

Gelir Durumu: Hane içinde kişi başına düşen gelir, asgari ücretin net tutarının üçte ikisinden az olmalıdır.

Evde bakım maaşı 2025: Ocak zammı ile güncel maaş ve yeni oranlar

Engelli Sağlık Raporu: 18 yaşından büyükler için, "ağır engelli" veya "tam bağımlı" ifadelerinin yer aldığı bir engelli sağlık kurulu raporu gereklidir. 18 yaşından küçükler için ise "ağır engelli" veya "çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır" gibi ifadeler bulunmalıdır.