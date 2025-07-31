Eski ehliyetler için bugün son gün! Yenilemezseniz ceza gelir mi? İşte A'dan Z'ye sürücü belgesi yenileme işlemleri ve ücreti

1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla üç kez uzatıldı. İlk olarak 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olduğu duyurulan belgelerin yenilenme süresi daha sonra 2022'ye ardından 2024'e uzatılmıştı. Son olarak 18 Kasım 2024'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sürenin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını açıklamıştı.