Eski ehliyetler için bugün son gün! Yenilemezseniz ceza gelir mi? İşte A'dan Z'ye sürücü belgesi yenileme işlemleri ve ücreti
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre bugün mesai bitiminde sona eriyor. Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk dikkat çekiyor. Vatandaşlar 1 Ağustos itibarıyla ücretlerin katlanarak artacak olması nedeniyle işlemlerini tamamlamak için uzun kuyruklar oluşturdu. Peki ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenilenmezse ne olur? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 31.07.2025 10:41