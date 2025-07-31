Kadraj Galeri Kadraj İkon Eski ehliyetler için bugün son gün! Yenilemezseniz ceza gelir mi? İşte A'dan Z'ye sürücü belgesi yenileme işlemleri ve ücreti

Eski ehliyetler için bugün son gün! Yenilemezseniz ceza gelir mi? İşte A'dan Z'ye sürücü belgesi yenileme işlemleri ve ücreti

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre bugün mesai bitiminde sona eriyor. Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk dikkat çekiyor. Vatandaşlar 1 Ağustos itibarıyla ücretlerin katlanarak artacak olması nedeniyle işlemlerini tamamlamak için uzun kuyruklar oluşturdu. Peki ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenilenmezse ne olur? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 10:41
Eski ehliyetler 1 gün sonra geçersiz! Yenilemezseniz ceza gelir mi? İşte A’dan Z’ye sürücü belgesi yenileme işlemleri

1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla üç kez uzatıldı. İlk olarak 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olduğu duyurulan belgelerin yenilenme süresi daha sonra 2022'ye ardından 2024'e uzatılmıştı. Son olarak 18 Kasım 2024'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sürenin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Eski ehliyetler 1 gün sonra geçersiz! Yenilemezseniz ceza gelir mi? İşte A’dan Z’ye sürücü belgesi yenileme işlemleri

Ücret 15 TL'den 7 Bin 438 TL'ye Çıkacak

Yenileme işlemlerini bugün tamamlayanlar yalnızca 15 TL ödeyecek. Ancak 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı sürücü belgesi için değişim bedeli 7 bin 438 TL'ye yükselecek ve eski ehliyetler geçersiz hale gelecek.

Bu nedenle vatandaşların büyük çoğunluğu işlemlerini tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.

Eski ehliyetler 1 gün sonra geçersiz! Yenilemezseniz ceza gelir mi? İşte A’dan Z’ye sürücü belgesi yenileme işlemleri

2,5 Milyon Kişi Hala Yenilemedi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 28 Temmuz itibarıyla 2 milyon 482 bin 461 kişi eski tip ehliyetlerini henüz yenilemedi. 18 Kasım 2024'ten bu yana ise yaklaşık 2 milyon 930 bin kişi sürücü belgesini yeniledi.

Eski ehliyetler 1 gün sonra geçersiz! Yenilemezseniz ceza gelir mi? İşte A’dan Z’ye sürücü belgesi yenileme işlemleri

8 Ayda 3 Milyon Ehliyet Yenilendi

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2016'dan itibaren başlayan yeni ehliyet sürecinde, sadece son sekiz ayda yaklaşık 3 milyon kişi eski tip ehliyetlerini yeniledi. Yetkililer yoğunluğun son günlerde artmaması için aylardır çağrılar yapıldığını hatırlatıyor.

Eski ehliyetler 1 gün sonra geçersiz! Yenilemezseniz ceza gelir mi? İşte A’dan Z’ye sürücü belgesi yenileme işlemleri

Yenileme İşlemi Yaptırmayanlar Ceza Alacak Mı?

1 Ağustos 2025'ten sonra eski tip ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Bu tarihten sonra geçersiz ehliyetle trafikte araç kullanan sürücülere ciddi yaptırımlar uygulanacak. Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesine göre, geçerliliği olmayan ehliyetle araç kullanmanın cezası 12 bin 978 TL'ye kadar çıkabiliyor.