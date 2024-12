Kırmızı et yerine eşek eti, sucuk yerine sakatat ve mekanik et, baharat yerine boya... Gıda teröristlerini ifşalamaya devam | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşişte yeni listey açıkladı. Açıklanan listede yine et grubunda yapılan usulsüzlükler göze çarptı. Sucuk yerine sakatat ve mekanik et, kırmızı et yerine eşek eti, baharat yerine yabancı madde, kaşar yerine nişasta ve antibiyotik. İşte vatandaşın "biz kime nasıl güveneceğiz" dediği o liste.