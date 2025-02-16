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En iyi obezite ilacından bile etkili! 72 yaşında 37 kilo verdi

TikTok'ta popüler hale gelen düşük karbonhidrat diyeti, İngiltere'deki NHS ( National Health Service) tarafından da öneriliyor. 72 yaşındaki Sue Myerscough, bu diyet sayesinde iki yılda tam 37 kilo vererek sağlığını iyileştirdi ve ilaç kullanımını azalttı.

Giriş Tarihi: 16.02.2025 23:58 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 23:58
En iyi obezite ilacından bile etkili! 72 yaşında 37 kilo verdi

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), Tip 2 diyabet hastaları için düşük karbonhidratlı diyeti öneriyor. 72 yaşındaki Sue Myerscough, bu yöntemle iki yılda tam 37 kilo vererek hem sağlığını iyileştirdi hem de ilaç kullanımını azalttı.

En iyi obezite ilacından bile etkili! 72 yaşında 37 kilo verdi

37 KİLO VERDİ!

Sue, Tip 2 diyabet hastasıydı ve yüksek doz ilaç kullanıyordu. Şubat 2022'de 97 kilo ile düşük karbonhidratlı diyete başladı. Bugün 75 kilo ve ilaçlarını büyük ölçüde azalttı. Kendini 20 yaş genç hissettiğini söylüyor. Bu diyet, günde sadece 40-60 gram karbonhidrat tüketmeyi içeriyor ve 2018'den beri NHS tarafından öneriliyor.

En iyi obezite ilacından bile etkili! 72 yaşında 37 kilo verdi

DÜŞÜK KARBONHİDRAT DİYETİ NASIL İŞLİYOR?

Bu diyette şeker ve nişastalı gıdalar azaltılıyor, protein ve sağlıklı yağlar artırılıyor. Böylece kan şekeri dengeleniyor ve uzun süre tok kalınıyor.

📌 SERBEST OLAN YİYECEKLER

Et, yumurta, balık
Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, roka, lahana)
Kuruyemişler (badem, ceviz, fındık)
Tam yağlı süt ürünleri (peynir, süt, krema, yoğurt)

🚫 KAÇINILMASI GEREKENLER

Şekerli yiyecekler (bisküvi, kek, gazlı içecekler)
Beyaz ekmek, makarna, pirinç, patates, kuskus
Meyve suları ve tatlandırılmış içecekler

En iyi obezite ilacından bile etkili! 72 yaşında 37 kilo verdi

🏥 HARVARD ARAŞTIRMASI: DAHA UZUN YAŞAM MÜMKÜN

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, düşük karbonhidratlı diyet uygulayanların erken ölme riski %24 daha düşük! NHS'in önerdiği bu diyette, yüksek yağ tüketiminin de bir sorun yaratmadığı belirtiliyor.

En iyi obezite ilacından bile etkili! 72 yaşında 37 kilo verdi

🏆 SUE: "HAYATIM DEĞİŞTİ!"

Sue, geçtiğimiz aylarda bir gazeteye verdiği röportajda "Eskiden yaşlı bir kadındım, şimdi öyle hissetmiyorum" diyerek bu diyetin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı. Artık torunlarıyla oyun oynayabiliyor ve daha enerjik hissediyor.