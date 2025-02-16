En iyi obezite ilacından bile etkili! 72 yaşında 37 kilo verdi

DÜŞÜK KARBONHİDRAT DİYETİ NASIL İŞLİYOR?
Bu diyette şeker ve nişastalı gıdalar azaltılıyor, protein ve sağlıklı yağlar artırılıyor. Böylece kan şekeri dengeleniyor ve uzun süre tok kalınıyor.
📌 SERBEST OLAN YİYECEKLER
✅ Et, yumurta, balık
✅ Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, roka, lahana)
✅ Kuruyemişler (badem, ceviz, fındık)
✅ Tam yağlı süt ürünleri (peynir, süt, krema, yoğurt)
🚫 KAÇINILMASI GEREKENLER
❌ Şekerli yiyecekler (bisküvi, kek, gazlı içecekler)
❌ Beyaz ekmek, makarna, pirinç, patates, kuskus
❌ Meyve suları ve tatlandırılmış içecekler