En iyi obezite ilacından bile etkili! 72 yaşında 37 kilo verdi

37 KİLO VERDİ!

Sue, Tip 2 diyabet hastasıydı ve yüksek doz ilaç kullanıyordu. Şubat 2022'de 97 kilo ile düşük karbonhidratlı diyete başladı. Bugün 75 kilo ve ilaçlarını büyük ölçüde azalttı. Kendini 20 yaş genç hissettiğini söylüyor. Bu diyet, günde sadece 40-60 gram karbonhidrat tüketmeyi içeriyor ve 2018'den beri NHS tarafından öneriliyor.