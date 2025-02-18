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Orta gelirliye konut projesi başvuruları ne zaman, şartları nedir? Emlak Konut geri ödeme planı ve taksitler nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dar gelirli vatandaşlar için yürütülen sosyal konut projelerinin ardından orta gelir grubuna yönelik yeni bir çalışmanın başlatıldığını duyurdu. Emlak Konut ile birlikte yürütülecek proje kapsamında 2025 yılında ev sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunulacak. Peki 2025 orta gelirliye sosyal konut projesinin detayları belli oldu mu? Başvuru şartları açıklandı mı? İşte merak edilen gelişmeler.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:59
Emlak Konut orta gelirliye konut başvuruları ne zaman, şartları nedir? Geri ödeme planı ve taksitler nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda yaptığı açıklamada orta gelirli vatandaşlar için yeni bir konut kampanyasının müjdesini verdi. Emlak Konut ortaklığında yürütülecek proje 2025 yılında ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunacak.

Emlak Konut orta gelirliye konut başvuruları ne zaman, şartları nedir? Geri ödeme planı ve taksitler nasıl olacak?

Başvuru Tarihi ve Şartları

Bakan Kurum, "Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak" diyerek başvuruların yakın zamanda başlayacağını belirtti.

Emlak Konut orta gelirliye konut başvuruları ne zaman, şartları nedir? Geri ödeme planı ve taksitler nasıl olacak?

Projenin başvuru şartları henüz netleşmese de kampanya kapsamında uygun ödeme koşulları ve uzun vadeli ödeme planları sunulması bekleniyor.

Emlak Konut orta gelirliye konut başvuruları ne zaman, şartları nedir? Geri ödeme planı ve taksitler nasıl olacak?

Peşinat ve Geri Ödeme Planı

Emlak Konut tarafından açıklanacak ödeme planına göre, konut sahibi olmak isteyenler için uygun vade oranları ve düşük peşinat seçenekleri sağlanacak. Daha önce dar gelirli vatandaşlara yönelik sunulan destekler gibi, orta gelir grubuna da özel avantajlar sunulacak.

Emlak Konut orta gelirliye konut başvuruları ne zaman, şartları nedir? Geri ödeme planı ve taksitler nasıl olacak?

Sosyal Konut Projesi 81 İlde Başlatılacak

Bakan Kurum, "Yeni sosyal konut kampanyamızı 81 ilimiz için bu yıl sonunda başlatacağız. İhtiyaç duyduğumuz arazileri belirleyerek valiliklerimize yazı gönderdik" diyerek, geniş kapsamlı bir sosyal konut hamlesi başlatacaklarını duyurdu. Bu proje ile daha fazla vatandaşın ev sahibi olması hedefleniyor.