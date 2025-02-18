Orta gelirliye konut projesi başvuruları ne zaman, şartları nedir? Emlak Konut geri ödeme planı ve taksitler nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dar gelirli vatandaşlar için yürütülen sosyal konut projelerinin ardından orta gelir grubuna yönelik yeni bir çalışmanın başlatıldığını duyurdu. Emlak Konut ile birlikte yürütülecek proje kapsamında 2025 yılında ev sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunulacak. Peki 2025 orta gelirliye sosyal konut projesinin detayları belli oldu mu? Başvuru şartları açıklandı mı? İşte merak edilen gelişmeler.
Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:59