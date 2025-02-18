Orta gelirliye konut projesi başvuruları ne zaman, şartları nedir? Emlak Konut geri ödeme planı ve taksitler nasıl olacak?

Peşinat ve Geri Ödeme Planı

Emlak Konut tarafından açıklanacak ödeme planına göre, konut sahibi olmak isteyenler için uygun vade oranları ve düşük peşinat seçenekleri sağlanacak. Daha önce dar gelirli vatandaşlara yönelik sunulan destekler gibi, orta gelir grubuna da özel avantajlar sunulacak.