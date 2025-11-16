Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye %13,31 kök zam: SSK, BAĞKUR'lunun taban aylığı 19.128 TL'ye çıkacak! Enflasyon farkı dahil...

Emekliye %13,31 kök zam: SSK, BAĞKUR'lunun taban aylığı 19.128 TL'ye çıkacak! Enflasyon farkı dahil...

Emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak artış için hesaplar giderek belirginleşiyor. Son ipucu Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyonu için yaptığı yüzde 32,20'lik tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ikinci altı aylık enflasyona göre alacağı artışın da çerçevesini çizdi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni oranlarla kök zam hesabı!

Giriş Tarihi: 16.11.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:23
Emekliye yüzde 13,31 kök zam: SSK, BAĞKUR’lunun taban aylığı 19.128 TL’ye çıkacak! Enflasyon farkı dahil...

Emeklilerin zammını belirleyecek Temmuz-Aralık dönemi enflasyonunun dört aylık kısmı kesinleşti. TÜİK verilerine göre Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim'de enflasyon toplam yüzde 10,25 oldu. Bu oran şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hanesine aynı oranda artış olarak yazılmış durumda.

Emekliye yüzde 13,31 kök zam: SSK, BAĞKUR’lunun taban aylığı 19.128 TL’ye çıkacak! Enflasyon farkı dahil...

Geriye Kasım ve Aralık aylarının verileri kaldı. Bu iki aya ilişkin beklentiler, olası zam oranını şekillendiriyor.

Emekliye yüzde 13,31 kök zam: SSK, BAĞKUR’lunun taban aylığı 19.128 TL’ye çıkacak! Enflasyon farkı dahil...

Merkez Bankası'nın Tahmin Aralığı Kapıyı Araladı

Geçtiğimiz hafta yayımlanan yılın son Enflasyon Raporu'nda Merkez Bankası, 2025 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 31-33 aralığında duyurmuştu.

Emekliye yüzde 13,31 kök zam: SSK, BAĞKUR’lunun taban aylığı 19.128 TL’ye çıkacak! Enflasyon farkı dahil...

Bu tahmin aralığı ikinci altı aylık enflasyonun yani emekli zammının yüzde 12,28 ile yüzde 13,99 bandında olabileceğini gösteriyordu.

Emekliye yüzde 13,31 kök zam: SSK, BAĞKUR’lunun taban aylığı 19.128 TL’ye çıkacak! Enflasyon farkı dahil...

Enflasyonun yüzde 32 civarında tamamlanması halinde zam oranının yaklaşık yüzde 13,14 seviyesine çıkacağı hesaplanmıştı.