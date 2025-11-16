Emekliye %13,31 kök zam: SSK, BAĞKUR'lunun taban aylığı 19.128 TL'ye çıkacak! Enflasyon farkı dahil...

Emeklilerin zammını belirleyecek Temmuz-Aralık dönemi enflasyonunun dört aylık kısmı kesinleşti. TÜİK verilerine göre Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim'de enflasyon toplam yüzde 10,25 oldu. Bu oran şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hanesine aynı oranda artış olarak yazılmış durumda.