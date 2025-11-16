Emekliye %13,31 kök zam: SSK, BAĞKUR'lunun taban aylığı 19.128 TL'ye çıkacak! Enflasyon farkı dahil...
Emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak artış için hesaplar giderek belirginleşiyor. Son ipucu Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyonu için yaptığı yüzde 32,20'lik tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ikinci altı aylık enflasyona göre alacağı artışın da çerçevesini çizdi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni oranlarla kök zam hesabı!
