Emekli promosyonlarında rekor artış! ING, TEB, QNB dahil en yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu!

2025 yılı Şubat ayı itibarıyla emekli promosyonları, devlet ve özel bankalar tarafından emeklilere sunulan avantajlar arasında önemli bir yer tutuyor. Birçok banka, emekli maaşını taşımak isteyenlere cazip promosyonlar sunuyor. Emekliler, mevcut promosyon sözleşmelerini iptal edip, yeni bir banka ile anlaşma yaparak daha yüksek promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Banka tercih edilmediği takdirde, SGK tarafından maaşlar Ziraat Bankası'na doğrudan yatırılmakta. Aynı zamanda yeni emekli olanlar ve EYT ile emekli olanlar da promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.