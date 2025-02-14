Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekli promosyonlarında rekor artış! ING, TEB, QNB dahil en yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu!

Emekli promosyonlarında rekor artış! ING, TEB, QNB dahil en yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu!

2025 yılı Şubat ayı itibarıyla emekli promosyonları, devlet ve özel bankalar tarafından emeklilere sunulan avantajlar arasında önemli bir yer tutuyor. Birçok banka, emekli maaşını taşımak isteyenlere cazip promosyonlar sunuyor. Emekliler, mevcut promosyon sözleşmelerini iptal edip, yeni bir banka ile anlaşma yaparak daha yüksek promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Banka tercih edilmediği takdirde, SGK tarafından maaşlar Ziraat Bankası'na doğrudan yatırılmakta. Aynı zamanda yeni emekli olanlar ve EYT ile emekli olanlar da promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.

Giriş Tarihi: 14.02.2025 16:00 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:16
Emekli promosyonlarında rekor artış! ING, TEB, QNB dahil en yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu!

Emekli promosyonlarının büyüklükleri bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Bankalar, emeklilere sunacakları promosyon tutarlarını genellikle maaş tutarına göre belirliyor ve ek kampanyalarla bu tutarları artırabiliyor.

Emekli promosyonlarında rekor artış! ING, TEB, QNB dahil en yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu!

2025 Emekli Promosyonları ve Bankaların Teklifleri

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

TEB, emekli maaşını bankasına taşıyan müşterilerine 36 ay boyunca maaş ödemelerini TEB üzerinden almayı taahhüt etmeleri şartıyla, toplamda 21.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Bu tutar, 12.000 TL'ye kadar ana promosyon ödemesinin yanı sıra, ek olarak 9.000 TL'lik ek promosyon ile artırılabiliyor. Ayrıca, fatura ödeme talimatı veren müşterilere ek promosyon fırsatları sağlanmakta.

Emekli promosyonlarında rekor artış! ING, TEB, QNB dahil en yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu!

ING

ING, emekli maaşını bankasına taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre koşulsuz 15.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Ayrıca, otomatik fatura ödeme talimatları ve Turuncu Hesap kampanyalarıyla bu tutar 25.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Hem yeni emekliler hem de EYT ile emekli olanlar, ING'nin sunduğu promosyonlardan faydalanabiliyor.

Emekli promosyonlarında rekor artış! ING, TEB, QNB dahil en yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu!

Akbank

Akbank, emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşlarını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, fatura ödeme talimatı verenler için ek chip-para fırsatları ile toplamda 17.500 TL'ye kadar ek kazanç sağlanabiliyor.

Emekli promosyonlarında rekor artış! ING, TEB, QNB dahil en yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu!

VakıfBank

VakıfBank, emekli maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Bunun yanı sıra, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı sahiplerine, yıl boyunca yaptıkları alışverişlerden toplamda 12.000 TL'ye kadar ek nakit ödeme imkanı sunuyor.