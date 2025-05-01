Emekli memura 22 bin 913 TL maaş fırsatı: 6.5 milyon için %16.80 ilave zam hesaplandı! Öğretmen, polis, bekçi, avukat...

Enflasyon Verileri ve Temmuz Zam Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında enflasyon %5.03, Şubat'ta %2.27, Mart'ta ise %2.46 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamların ardından toplamda %10.06'lık bir enflasyon artışı yaşandı. Bu artışla birlikte memurlar ve emeklilerine %3.83 oranında ek bir fark yansıdı.