Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekli memura 22 bin 913 TL maaş fırsatı: 6.5 milyon için %16.80 ilave zam hesaplandı! Öğretmen, polis, bekçi, avukat...

Emekli memura 22 bin 913 TL maaş fırsatı: 6.5 milyon için %16.80 ilave zam hesaplandı! Öğretmen, polis, bekçi, avukat...

Temmuz ayında yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşlarında önemli bir artış bekleniyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre maaş artışları enflasyon farkının etkisiyle büyüyecek. Temmuz zammı hem memurların hem de emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek şekilde planlanırken bu artışın detayları ekonomik göstergelere dayalı olarak şekillenecek. Peki öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar zamlanacak? İşte en düşük memur ve memur emeklisi aylıkları için yeni tahminler.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 08:05
6.5 milyon için %16.80 ilave zam hesaplandı! Emekli memura 22 bin 913 TL maaş fırsatı: Öğretmen, polis, bekçi, avukat...

2025 yılına %11.54 oranında maaş zammıyla başlayan kamu görevlileri ve memur emeklileri yılın ikinci yarısında Temmuz ayında ek artış alacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı çerçevesinde yapılacak olan Temmuz zammı, maaşlara %5'lik bir artış ve ilk 6 aylık enflasyon farkının yansıtılmasıyla belirliyor. Peki bu artış ne kadar olacak? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.

6.5 milyon için %16.80 ilave zam hesaplandı! Emekli memura 22 bin 913 TL maaş fırsatı: Öğretmen, polis, bekçi, avukat...

Temmuz Zammı Ne Olacak?

Memurlar ve emeklileri Ocak ayında yapılan ilk maaş zammıyla %11.54'lük bir artış yaşadı. Bu artışın ardından, 2025'in Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesi de oldukça dikkat çekici. Temmuz ayındaki artış, %5'lik zam ve enflasyon farkının birleşmesiyle gerçekleşecek.

6.5 milyon için %16.80 ilave zam hesaplandı! Emekli memura 22 bin 913 TL maaş fırsatı: Öğretmen, polis, bekçi, avukat...

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, memurlara ve memur emeklilerine yapılan toplam artış oranı %9.02'ye çıkacak. Ancak, bu oran sadece 3 aylık enflasyon verileriyle sınırlı kalmayacak; önümüzdeki üç aylık dönemde enflasyon verilerinin artması bekleniyor.

6.5 milyon için %16.80 ilave zam hesaplandı! Emekli memura 22 bin 913 TL maaş fırsatı: Öğretmen, polis, bekçi, avukat...

Enflasyon Verileri ve Temmuz Zam Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında enflasyon %5.03, Şubat'ta %2.27, Mart'ta ise %2.46 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamların ardından toplamda %10.06'lık bir enflasyon artışı yaşandı. Bu artışla birlikte memurlar ve emeklilerine %3.83 oranında ek bir fark yansıdı.

6.5 milyon için %16.80 ilave zam hesaplandı! Emekli memura 22 bin 913 TL maaş fırsatı: Öğretmen, polis, bekçi, avukat...

Temmuz ayında bu farkın üzerine yapılacak %5'lik zam ile toplamda %9.02'lik bir artış beklentisi oluştu.

Merkez Bankası'nın Nisan ayına ait piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, Nisan'da %3.07, Mayıs'ta %2.20 ve Haziran'da ise %1.70'lik bir enflasyon tahmini bulunuyor.